Между двух холмов: как искусственный интеллект заменил женщинам мужчин

Ироничная утопия о матриархальном обществе и жизни в 2140 году получила продолжение: этим летом на платформе Start вышел второй сезон комедийного сериала «Два холма». 22 августа будет выложена заключительная серия. Для тех, кто еще не видел эту работу Дмитрия Грибанова, буду сравнивать не только новый сезон с прошлогодним, но и в целом расскажу об особенностях сериала, который сразу сумел обратить на себя внимание.

Режиссер — Дмитрий Грибанов,

серий — 13,

места съемок: Москва, Краснодар

Четверо мужчин написали сценарий, где с любовью и сарказмом одновременно изобразили два мира: эволюционировавших женщин и деградировавших мужчин. На что намекает название экогорода будущего, построенного женщинами, Два холма, становится понятно, если взглянуть на постер фильма. Второй сезон о том, как мир мужчин по сути вторгся в мир женщин, произошло столкновение хаоса и порядка, свободы и системы, и как система пытается себя защищать.

Дивный мир подруг

Завязка истории в том, что в 2030 году в результате войны между США и Северной Кореей на Земле вымерли почти все мужчины. Так поработал вирус, изобретенный корейскими учеными. Он должен был воздействовать только на американцев, но в результате мутаций убил всех. По непонятной случайности выжили лишь те мужчины, кто в детстве переболел свинкой.

«Овдовев, женская часть горевала недолго. Им предстояло создать новый мир без болезней, голода и войн. Для начала мы оставили большие мегаполисы и перебрались в небольшие экогорода», — с такой исторической справки начинается экскурсия по музею патриархата для тех, кто интересуется прошлым Земли. А дальше в залах — экспонаты, рассказывающие, как мужчины угнетали женщин. Большая часть историй выдумана хранительницей музея для поддержания ненависти и превосходства женщин в отношении «приматов» — этим словом на матушке Земле называют выживших мужчин.

«Подруги» — единственное обращение, принятое в обществе. Ученка, судейка, полицейка — все профессии приобрели феминитив, а кофе и вовсе стал женского рода. От отчеств избавились, равно как и от мужчин. Главные героини: Вера Надеждовна, Елена Зоевна, Рада Еленовна. Быт ушел: еду и одежду распечатывает 3D-принтер, искусственный интеллект наводит порядок, делает чек-ап организма, следит за повышением градуса эмоций.

В этом мире нельзя ни поругаться, ни нарушить социальную дистанцию — для подружеских объятий выделено определенное время. Деньги отменены, вместо них на специальные кольца начисляются соцбаллы. Вся жизнь зарегламентирована инструкциями во имя безопасности и всеобщего равенства.

Тяжело выделиться даже в одежде: кроме матери города, уборщиц и службы охраны, принято носить платья и костюмы светлых тонов. И вот здесь низкий поклон художнику по костюмам, потому что ему удалось создать простые и в то же время невероятно элегантные наряды, невинные и сексуальные одновременно. Бюстгальтеры для этих женщин — символ нефтяного века, и благодаря их отсутствию внимание зрителей постоянно приковано не только к сюжету, но и к фигурам актрис.

Женщины живут в очень красивых, наполненных солнцем и зеленью домах, своей архитектурой напоминающих уменьшенную копию Центра Гейдара Алиева в Баку. А центральную часть Двух холмов изображал парк Галицкого в Краснодаре. Здесь воздвигают памятники Грете Тунберг, завещавшей беречь матушку Землю, не разжигают огонь, не убивают животных и насекомых и перерабатывают не только мусор, но и души. Женщины научились жить по 150 лет. По крайней мере столько героине Жанны Эппле, которая еще застала общество мужчин, сохранила отчество — Зоя Николаевна, зеленые волосы, пирсинг и патриархальные взгляды. Но можно жить хоть 200 лет, только зачем? В чем смысл такого существования, если тебя может предать собственная мать, защищая интересы системы, а не семьи? Если в этом мире нет настоящей любви, а фраза «Подруги, люблю вас!» просто заменила слова «До свидания»?

От многих пережитков нефтяного века женщины смогли избавиться, кроме борьбы за власть. Как говорит профессор Сергей Савельев из НИИ морфологии человека, доминирование и размножение — вот два процесса, зашитых глубоко в подкорку нашего мозга. И весь сюжет сериала строится на этих двух линиях — в обществе как женщин, так и мужчин.

Мир похоти, эгоизма и насилия

С приматами все просто. Они живут общиной в ветшающей Москве, где больше нет производств, донашивают старую одежду, греются у костров, шатаются по развалинам в поисках пропитания и алкоголя, умирают от съеденных просроченных консервов. «Мы для них как обезьяны в зоопарке», — сетуют после того, как из Двух холмов в Москву приезжает очередная экскурсия.

«Там, где правят мужчины, царят только похоть, эгоизм и насилие», — с детства женщины внушают девочкам. У приматов тоже есть подруги, но далеко не такие привлекательные, как жительницы экогорода. И за них нет конкуренции. А у женщин есть мужчины — Хранители семени. «Приходится всегда быть в форме, поэтому наша работа — быть отдохнувшими», — говорят о себе изнеженные хранители, чей день сводится к массажам, бассейнам, фитнесу и сдаче семенного материала.

«С мальчиками было намного легче, они такие же, как мы сейчас, только немного деградировали, — рассказывал Дмитрий Грибанов в фильме о фильме. — А вот девочки прожили сто лет в идеальном мире, и непонятно, как эту роль играть. Они совсем другие, и это нужно было придумать».

Режиссер придумал еще и визуальный ход: мужской мир снят «живой» камерой, рваными планами, женский — камерой на штативе, там сплошная статика. Но во втором сезоне все приходит в движение. Приматы, уставшие жить без электричества, тепла, пищи, женской заботы, заявляются в Два холма и неожиданно находят поддержку в лице бывшей мэрки Веры Надеждовны (Светлана Камынина), проигравшей выборы Елене Зоевне (Анна Снаткина). Да и Елена, став матерью города, открывает границы. Верховная мать России Ядвига Кристиновна ее поддерживает, у нее на то свои причины.

«Мужчины и женщины должны жить вместе», — она высказывает крамольную мысль на съезде Организации объединенных матушек. В Двух холмах набирает силу движение «Москвичи тоже люди».

Вообще узнаваемых отсылок к нашей эпохе в фильме много: «Не стоит прогибаться под подружеский мир, пусть лучше он прогнется под нас», «Может быть, тебе еще пароль от сервера сказать, где соцбаллы лежат?», «В 2020-м нас под видом вакцинации всех прочипировали», «Не паникуйте, вам еще детей рожать!», «Самая красивая женщина Москвы и Московской области».

Мир без любви

Интрига второго сезона в том, что искусственный интеллект Лариса, которая контролирует все на матушке Земле, настойчиво требует от Елены Зоевны избавиться от приматов. Хотя многие женщины приняли их с радостным любопытством. И героям предстоит выяснить, кто стоит за Ларисой. Вместе с мужчинами в Два холма приходят секс, алкоголь, агрессия и ревность. И все происходящее зрителям, живущим пока еще в нефтяном веке, начинает напоминать «Санту-Барбару». Но фантазию авторов уже не остановить.

По идее, спасти оба заблудших мира может любовь примата Геры и Рады, дочери Елены Зоевны. Но Гера становится двоеженцем, а Рада начинает ревновать, читать патриархальные книжки о соблазнении мужчин, «делать секс» с хранителями и пить. Там появились не просто любовные треугольники, а сложные многоугольники! Не дай бог, если все это закончится только в третьем сезоне! Можно было бы усугубить социальные моменты для интеллектуальной аудитории, но сценаристы пошли по пути привлечения масс, хайпа, и все скатилось к сексу. Отсюда так много обвинений в пошлости и переходе за грань. Хотя где она, эта грань, каждый зритель, наверное, решает для себя сам.

Кстати Начиная смотреть сериал, я думала, что мужчины-создатели решили отыграться на феминистках и тех, кто верит в возвращение матриархата. Кажется, что в Чувашии у этой теории особенно много сторонников. Строительство парка «Амазония» со скульптурами амазонок заставило расправить грудь тех, кто считает, что именно амазонки были предками чувашей, и приводит в качестве доказательства национальные головные уборы чувашских женщин в форме шлемов, нагрудные украшения, напоминающие кольчугу, и главенствующий статус матери в старом семейном укладе.

История, как известно, циклична, и, возможно, мы уже на пути к матриархату. Идея «мир без мужчин» то и дело всплывает в разных частях планеты. В кинематографе уже есть пример — польский фильм 80-х годов «Новые амазонки, или Сексмиссия». Впрочем, рисуя мир приматов, сценаристы показывают, как мужчины сами уступили позиции женщинам, стали слабым полом. Настоящих мужиков в сериале, кажется, только трое: Гера (Никита Кологривый), Барон, предводитель приматов, в исполнении Владимира Епифанцева и хранитель семени Юлий (Филипп Бледный), который включается в борьбу и за власть, и за Раду.

Вообще для чего этим женщинам мужчины, если тяжелую физическую работу делает искусственный интеллект, нет войн и какого-либо риска, а система экстракорпорального оплодотворения не дает сбоев? Свою эволюционную роль мужчины сыграли, дальше женщины справятся и без них.

Чем еще интересны «Два холма», так это прорисовкой характеров. Главные персонажи лишь условно главные в силу своего социального статуса, но сюжет там двигают абсолютно все. И это действительно огромная работа — прописать характер каждого героя, а их там больше тридцати, чтобы было понятно: и женщины все разные, и приматы, и хранители семени отличаются друг от друга. Настоящая удача для фильма, на мой взгляд, приглашение Светланы Камыниной. Ее Вере Надеждовне с горячим желанием взять от жизни все и нарушить любые запреты власть действительно к лицу. И Барон не лукавит, делая ей такой комплимент. Сам он тоже в поиске сильной женщины, которая сумела бы направить его энергию в мирное русло.

Женский мир безопасен не только в силу отсутствия мужчин с их тестостероном, но и благодаря тотальному контролю. В том числе за размножением. Идея не нова, когда-то ее описал Хаксли в книге «О дивный новый мир». В Двух холмах, чтобы забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, нужно накопить 40 тысяч соцбаллов — сумма для многих девчонок неподъемная — или взять мамотеку, или выиграть пробирку с семенем на лотерее в День матери. Ну какое в этом социальное равенство?

Заключительные серии еще не вышли, но смею предположить, что финал будет открытым с намеком на продолжение. А может быть, стоило бы показать гибель обоих миров? Что еще может ждать мужчин и женщин, решивших победить друг друга? Заключить мирный договор и жить как жили — по отдельности? Получится ли? Уж слишком эти миры тянет друг к другу. Все-таки, как ни выстраивай систему, сопротивляться человеческой природе бесполезно.

Но может быть, я зря написала вначале, что сериал снят в жанре утопии, где показан образ идеального общества будущего? На самом деле это антиутопия. Какому проценту женщин в России нужно будущее без мужчин? А значит, и без любви? О чем тогда снимать фильмы, писать стихи, песни и романы, ради кого вращать Землю быстрее и пытаться стать лучшей версией себя?..