Не забыть язык предков

В середине 50-х годов прошлого века многие чуваши уезжали на новые земли: осваивали целину, отправлялись в Сибирь в поисках лучшей доли. О судьбе таких переселенцев рассказывает книга Надежды Колесниковой «Вдали от Родины».

ОБ АВТОРЕ Надежда Колесникова (Надежда Аякри) — переводчик, председатель региональной общественной организации «Землячество чувашей в Республике Бурятия». Родилась 23 февраля 1968 года. Долгое время работала учителем английского языка, сейчас — переводчик с английского и тайского языков. Как сообщают в Чувашском книжном издательстве, Надежда Колесникова является автором книг «Переселение чувашей в Бурятию. 1951–1954», «Иакинф Бичурин и Бурятия. По следам ученого монаха» и других. Она также была руководителем проектов-победителей Фонда президентских грантов «Чуваши Бурятии» (2019) и «Бичурин и Бурятия» (2020).

Тема автору хорошо знакома — она сама родилась в семье чувашей, переселившейся в Бурятию из деревни Тарханка Аксубаевского района Татарстана.

Из этого же Аксубаевского района и герои книги. Соблазнившись заманчивыми предложениями вербовщиков, они собирают все свое хозяйство (кто-то берет в дальнюю дорогу козу, кто-то — гусей) и отправляются осваивать бурятскую землю. Едет в новые края и главная героиня повести Лизавета. В доме на ее плечах держалось все: и хозяйство, и воспитание младших братьев и сестер, затем — их детей. Устав от такой жизни, она принимает решение вместе с семьей уехать в Бурятию.

Поначалу все на новом месте складывалось хорошо. Красивая природа, нет проблем с жильем — для переселенцев построили дома, пахнущие свежей сосной. И коренные жители Бурятии встретили новых соседей приветливо. Но потом пришла большая беда в семью Лизаветы. А у переселенцев-чувашей появилась общая проблема: их дети со временем стали терять интерес к родному языку. Дочка Лизаветы не хочет, чтоб мать называла ее чувашским именем, и в паспорте она записана как русская. Сама Лизавета очень скучает по родному языку. «Чувашей стало мало, кто помер, кто уехал», — вздыхает она. Казалось, потеряна связь с родными корнями… Но в финале повести появляется надежда, что обычаи и традиции родного народа не будут забыты — правнучка Лизаветы увлеченно начинает изучать язык своих предков.

Повесть «Вдали от Родины» выпущена в этом году в Чувашском книжном издательстве. Редактор книги — Ольга Федорова, художник — Наталия Орлова. Фото chuvbook.ru