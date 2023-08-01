Положение о 85-й эстафете газеты «Советская Чувашия»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Фестивале спорта прессы Чувашии – 85-й Республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, 2023 год

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль спорта прессы Чувашии — 85-я Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (далее — соревнования) проводится в целях увековечения памяти легендарного летчика-космонавта А.Г. Николаева, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения Чувашской Республики.

Главными задачами соревнований являются:

— пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

— развитие массового физкультурно-спортивного движения и пропаганда здорового образа жизни среди населения;

— патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап — эстафеты в муниципальных образованиях Чувашской Республики в рамках проведения соревнований на призы местных газет (апрель — август);

сроки проведения соревнований 1 этапа определяют органы местного самоуправления совместно с редакциями районных и городских газет;

2 этап — финальные соревнования проводятся 2 сентября 2023 года в

г. Чебоксары на стадионе «Олимпийский» (ул. Чапаева, 17).

Регистрация участников — с 8.00. Торжественное открытие — в 10.00. Начало соревнований — в 10.30.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и АО «Газета «Советская Чувашия».

Организация и проведение соревнований 1 этапа возлагаются на органы местного самоуправления и редакции районных и городских газет.

Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Чувашии.

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие соответствующую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск врача.

Участникам разрешается выступать только в одной эстафете, исключение составляет группа «Спортивные семьи». За команды учебных заведений могут выступать только их сотрудники и обучающиеся на дневном отделении; за команды предприятий, организаций и учреждений — работающие на данных предприятиях, в организациях, учреждениях.

В подгруппе 1 группы 10 команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики в органах исполнительной власти Чувашской Республики кроме государственных гражданских служащих допускается участие лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, но при этом осуществляющих функции органа исполнительной (государственной) власти или функции по реализации государственной политики, по направлениям деятельности соответствующего органа исполнительной (государственной) власти, то есть сотрудники, деятельность которых непосредственно связана с выполнением функций и задач соответствующего органа исполнительной (государственной) власти (обязательным условием допуска к участию при данном исключении является наличие стажа работы не менее 1 месяца в соответствующем органе исполнительной (государственной власти).

К соревнованиям не допускаются участники в шипованной (шипы любой длины) обуви.

Участник может быть включен в заявку только одной команды. В противном случае все команды, за которые принял участие спортсмен, дисквалифицируются.

1 этап — соревнования на призы районных и городских газет. По итогам проведения 1 этапа органы местного самоуправления не позднее 3 дней представляют в Минспорт Чувашии и АО «Газета «Советская Чувашия» итоги соревнований.

2 этап — финальные соревнования проводятся по следующим группам:

1. Группа «Спортивные семьи»

Оспаривается кубок «Спортивная семья». Соревнования проводятся по двум возрастным группам:

1 группа: папа, мама, ребенок до 7 лет (включительно). 1 этап — мужчина 400 м, 2 этап — женщина 300 м, 3 этап — ребенок 100 м.

2 группа: папа, мама, ребенок с 8 до 14 лет. 1 этап — мужчина 400 м, 2 этап — женщина 200 м, 3 этап — ребенок 200 м.

Возраст ребенка определяется на день проведения соревнований. Дети 14 лет и старше к соревнованиям в группе «Спортивные семьи» не допускаются. Дети, на день соревнований достигшие возраста 8 лет, выступают во 2-й группе.

2. Группа «Ветераны спорта»

Участвуют команды предприятий, учебных заведений, спортивных клубов, а также сельских районов (сборные). Оспаривается кубок «Ветеран». Состав команды — 5 человек: 3 мужчин (45 лет и старше) + 2 женщины (40 лет и старше). Все этапы по 400 м.

3. Группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, клубы инвалидов»

В этой группе участвуют команды специальных (коррекционных) учреждений Чувашской Республики, клубов инвалидов. Учащиеся и студенты училища олимпийского резерва не допускаются. Оспаривается кубок «Сильные духом». Состав команды — 4 человека: 2 юношей + 2 девушки. Все этапы по 200 м.

4. Группа «Общеобразовательные школы» (сборные районов)

В этой группе участвуют команды общеобразовательных школ. Оспаривается кубок «Восходящие звезды». Состав команды — 10 человек: 5 юношей + 5 девушек. Все этапы по 400 м, кроме первого этапа у юношей — 800 м. От каждого сельского района, округа, а также от городов республики (кроме г. Чебоксары и

г. Новочебоксарск) к эстафете допускается одна команда — сборная команда района или округа, составленная из учащихся районных общеобразовательных школ. От г. Чебоксары к эстафете допускаются три команды: по одной команде Московского, Ленинского и Калининского районов г. Чебоксары. От г. Новочебоксарск допускаются две команды.

5. Группа «Профессиональные образовательные организации»

Оспаривается кубок «Спортивные резервы — олимпийские надежды». Состав команды — 10 человек: 5 юношей + 5 девушек. Мужские этапы по 800 м, женские по 400 м.

6. Группа «Женские команды»

Команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений с количеством работников до 500 человек и приглашенные команды из других регионов. Оспаривается кубок «Грация». Состав команды — 5 человек. Все этапы по 400 м.

7. Группа «Мужские команды»

Команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и приглашенные команды из других регионов. Оспаривается кубок «Мужская солидарность». Состав команды — 5 человек. Все этапы по 800 м.

8. «Смешанная группа».

Команды финансовых структур, региональные партийные отделения, филиалы федеральных учреждений и предприятия с численностью работающих до 250 человек. Оспаривается кубок «Воля к победе». Состав команды — 5 человек: 3 мужчин + 2 женщины. Все этапы по 400 м.

9. «Основная группа»

Оспаривается кубок «Спортивная доблесть». Выступают команды предприятий, организаций, спортивных клубов и учебных заведений. Состав команды — 10 человек: 5 мужчин + 5 женщин. Дистанция для женщин — 400 м, кроме первого этапа (800 метров), для мужчин — 800 м. Именные заявки подаются вместе с ксерокопией трудовой книжки.

Обязательное участие команд высших учебных заведений Чувашской Республики.

Участвуют команды республиканского училища олимпийского резерва и приглашенные команды из других регионов.

В этой группе за команды могут участвовать члены сборной команды Чувашской Республики, проживающие в других регионах.

Команды спортивных клубов допускаются к участию только в «Основной группе» и в группе «Ветераны спорта».

10. Группа «Команды органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики»

Состав команды — 5 человек: 3 мужчин + 2 женщины. Все этапы по 400 м. Соревнования проводятся в зачет ХХI Спартакиады работников органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чувашской Республики раздельно по следующим подгруппам:

1 подгруппа — команды органов государственной власти Чувашской Республики;

2 подгруппа — команды администраций муниципальных образований Чувашской Республики;

3 подгруппа — команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике.

11. Группа «Команды СМИ»

Команды газет Чувашской Республики республиканского, районного, городского значения. Состав команды — 4 человека: 2 мужчин + 2 женщины. Этапы по 100 м. Оспаривается кубок «Спортивное перо».

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 место в своих группах на 1-м этапе соревнований, награждаются дипломами и переходящими кубками, участники команд — медалями. Команды, занявшие 2–3 места, — дипломами, участники команд — медалями. Районные и городские газеты могут учреждать призы, в том числе с привлечением спонсоров.

По итогам 2 этапа финальных соревнований награждение осуществляется следующим образом:

Команды, занявшие 1–3 места в своих группах, награждаются кубками и дипломами, участники команд — медалями.

Участники, занявшие 1 место в своих группах, и их тренеры награждаются полугодовой подпиской на газету «Советская Чувашия».

Отдельные команды и участники соревнований поощряются призами, учрежденными спонсорами.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы по организации и проведению 1 этапа осуществляются органами местного самоуправления и редакциями районных и городских газет. АО «Газета «Советская Чувашия» обеспечивает дипломами и информационной поддержкой.

На втором этапе Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики обеспечивает предоставление спортивного сооружения для проведения финальных соревнований, несет расходы по оплате питания судейской коллегии, а также награждению медалями и кубками.

Министерство образования Чувашской Республики обеспечивает финансирование награждения команд призами по группам «Общеобразовательные школы» и «Профессиональные образовательные организации».

АО «Газета «Советская Чувашия» несет расходы по изготовлению нагрудных номеров и награждению победителей и призеров финальных соревнований дипломами и призами.

Расходы по обеспечению участия команд в соревнованиях (проезд, питание) за счет командирующих организаций.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «легкая атлетика».

Соревнования проводятся с соблюдением Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации от

31 июля 2021 г., рекомендаций Роспотребнадзора.

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, полученную в поликлинике по месту жительства, и средства индивидуальной защиты, которые являются основанием для допуска к соревнованиям. Спортсменам старше 40 лет при получении справки-допуска обязательно прохождение ЭКГ. Медицинские осмотры участников соревнований проводятся представителями Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины не позднее чем за 10 дней до начала проведения эстафеты. Медицинские осмотры участников соревнований при наличии полиса медицинского страхования проводятся бесплатно.

К соревнованиям среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений Чувашской Республики и клубов инвалидов допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний и получившие допуск врача к соревнованиям.

9. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях принимаются до 31 августа 2023 года до 17.00 по электронному адресу maneg1@mail.ru. Без предварительных электронных заявок команды к соревнованиям не допускаются.

Выдача нагрудных номеров для участников финальных соревнований состоится 31 августа 2023 года в редакции газеты «Советская Чувашия» по адресу: Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж с 13.00 до 16.30. Руководитель делегации в Мандатную комиссию представляет именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером или врачом местной больницы, на каждого участника — копию паспорта, справку с места учебы (работы), копию зачетной книжки студента высшего и среднего специального учебного заведения.

В день финальных соревнований мандатная комиссия работает только для команд, предварительно подавших заявку на участие в соревнованиях, с 8.00 до 9.30 на месте проведения соревнований. В случае возникновения спорных ситуаций в ходе соревнований письменные протесты рассматриваются апелляционной комиссией.

По итогам мандатной комиссии в программу соревнований могут быть внесены изменения.

Телефон для справок: 8 (8352) 56-52-54.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.