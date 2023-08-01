Борцы с трахомой — у истоков офтальмологической службы Чувашии

«Мы учились у него, брали с него пример…»

Благодаря Году выдающихся земляков, который отмечался в Чувашии в прошлом году, в республике зародилась замечательная традиция — вспоминать и чествовать тех, кто внес неоценимый вклад в развитие родного региона. Такие люди и их самоотверженный труд служат, прежде всего, ориентиром для тех, кто сегодня продолжает их дело, и достойнейшим примером для молодого поколения. С чувством глубокого уважения, благодарностью рассказывают нынче коллеги и ученики об известном офтальмологе республики, заслуженном враче РСФСР Федоре Ивановиче Пуршеве. И не только как о профессионале своего дела, но и как о неутомимом борце за здоровье людей, организаторе медицинской службы и мудром наставнике.

От сельского учителя до военного врача

Помнят о профессоре Пуршеве и в Республиканской клинической офтальмологической больнице, которая в некоторой степени стала наследием его труда, и на медицинском факультете Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, где он на протяжении многих лет передавал опыт и знания студентам — будущим врачам, курировал интернов и ординаторов.

Хотя начинал свою трудовую деятельность уроженец деревни Старое Тюмерево Цивильского уезда (ныне это деревня Тюмерево в Янтиковском муниципальном округе) как простой сельский учитель. Сразу после окончания учительских курсов при Канашском медучилище в 1931 году он работал в Подлесинской и Тюмеревской начальных школах. Но педагога все больше тянуло к медицине.

В те годы в Чувашии, как и во всем Поволжье, бушевала эпидемия трахомы, которая не щадила ни взрослых, ни детей. От этого инфекционного заболевания глаз, которое приводило к слепоте, страдали две трети населения республики. Опасность была и в том, что крестьяне в деревнях предпочитали лечиться не у врачей, а местных знахарей. Иммунитет после болезни не вырабатывался, и люди могли легко заразиться снова.

Скорее всего, переживая за своих учеников, односельчан, искренне желая им помочь, Федор Иванович и решил стать врачом. Он поступил в первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова. Однако началась война, и Пуршев перевелся в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, окончил ее в 1942 году и тут же был мобилизован.

Как рассказывают родные Федора Ивановича, в годы Великой Отечественной войны он служил на кораблях Черноморского флота, оказывал медицинскую помощь вместе с докторами Одесского научно-исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии имени академика В.П. Филатова. Вероятно, тот опыт окончательно и определил дальнейший путь Пуршева: Федор Иванович уже не сомневался, что станет окулистом. И после Великой Победы продолжил работать врачом в военно-морских госпиталях Черноморского, Тихоокеанского, Балтийского флотов.

В борьбе с болезнями — научный подход

К тому времени Федор Иванович уже понимал, что медицинская практика и фундаментальная наука — как единое целое. Не случайно еще во время военной службы, в 1959 году, он защитил кандидатскую диссертацию, и, вернувшись на родину после демобилизации, в 1960 году стал работать врачом-окулистом — научным сотрудником Чувашского филиала Всесоюзного НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Уже через год Пуршев возглавил это учреждение, которое сыграло важную роль в становлении офтальмологической службы республики.

Именно на базе филиала НИИ с 1 ноября 1965 года будет развернут Республиканский противотрахоматозный диспансер на сто коек, а позднее его реорганизуют в Республиканскую клиническую глазную больницу. По воспоминаниям коллег, на плечи Федора Ивановича в том числе легли заботы по подготовке проектно-сметной документации для строительства нового здания больницы и дальнейшей организации работы в ней.

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА,

главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Минздрава Чувашии: «Роль Федора Ивановича Пуршева как врача-офтальмолога и организатора здравоохранения неоценима. Он внес значительный вклад в изучение эпидемиологии трахомы, разработал методы применения противотрахомной вакцины, а также меры, направленные на предупреждение рецидивов этой болезни. Наряду с этим Федор Иванович вместе со своими коллегами заложил фундамент традиций, без которых наша больница не могла состояться. Он воспитал плеяду прекрасных офтальмологов. Будучи опытным специалистом и в организационных вопросах, и в маршрутизации пациентов, и во внедрении новых методик, он всегда оставался главным подсказчиком, наставником молодых врачей и инициатором идей по улучшению работы больницы. На его опыт во многом опирался и его сын — известный офтальмолог и заслуженный врач республики Александр Пуршев, который более 30 лет возглавлял Республиканскую офтальмологическую больницу».

Но все это будет потом, а в то время, когда Федор Пуршев только встал у руля филиала НИИ глазных болезней, первоочередной задачей офтальмологической службы все еще оставалась борьба с трахомой. Все силы были брошены тогда на ликвидацию болезни, которая то и дело вспыхивала в Поволжье. По словам главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирины Васильевой, которая вместе со своими коллегами по сей день бережно хранит истории ветеранов офтальмологической службы, Федор Иванович самоотверженно изучал методы применения противотрахомной вакцины, проводил научные исследования, искал способы, как предупредить опасную болезнь. И сегодня его имя по праву стоит в ряду тех, благодаря кому заболевание, десятилетиями мучавшее чувашский народ, было полностью ликвидировано. Итогом этой работы стал большой научный труд: в 1974 Федор Пуршев защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение вакцинации при трахоме (Экспериментальное и клиническое исследование)».

Более двадцати лет Федор Иванович занимал должность главного окулиста Министерства здравоохранения Чувашской Республики, с 1974 по 1990 годы заведовал курсами глазных болезней медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. В 1977 году ему присвоено ученое звание профессора. На счету Пуршева — более 130 научных работ, в их числе монографии по эпидемиологии, профилактике, клинике и лечению таких глазных болезней, как глаукома. Федор Иванович разработал специальные памятки для пациентов по борьбе с глаукомой на русском и чувашском языках. Кроме того, он регулярно организовывал выезды бригад врачей-окулистов для осмотра населения, чтобы вовремя выявлять больных глаукомой, и сам принимал активное участие в работе таких медотрядов…

Наставник и его сподвижники

Первые доктора Республиканской клинической офтальмологической больницы с гордостью называют себя его учениками. Среди них врач — детский офтальмолог, хирург Елена Алексеевна Яковлева, которая в свое время была заведующей детским отделением больницы. Сейчас она уже на пенсии, но Федора Ивановича прекрасно помнит как своего наставника, который когда-то определил ее судьбу.

«С Федором Ивановичем я познакомилась в 70-е годы, когда оканчивала Горьковский мединститут, — вспоминает Елена Алексеевна. — На тот момент он был известным окулистом в республике и приехал посмотреть на выпускников, которых направят работать в Чувашию. Я же как молодой специалист ждала распределения. И хотя я окончила терапевтическое отделение, Федор Иванович предложил мне офтальмологию. Я, конечно, сомневалась, но он убедил, что все у меня получится. Помню, как он спокойно положил свою руку на мою и сказал: «Не волнуйся, Елена, всему научишься, вместе еще будем оперировать».

Елена Алексеевна уверена, что та встреча стала решающей в ее жизни, придала уверенности в своих силах. По распределению она попала в Яльчикскую райбольницу, а с 1974 года стала работать в трахоматозном диспансере. Особенно в начале трудовой деятельности, сталкиваясь со сложными случаями, Елена Яковлева не раз обращалась за советом к профессору Пуршеву. «Это был грамотный специалист высокого класса, удивительно добрый и порядочный человек, который всегда был готов помочь начинающим специалистам. Мы не только учились у него, мы брали с него пример…», — рассказывает она.

Таким помнит Федора Ивановича и его ученик и сподвижник, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии и отоларингологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Алексей Андреев.

«Мне посчастливилось бок о бок работать с Федором Ивановичем, — говорит Алексей Николаевич. — Благодаря его наставничеству я стал хорошим специалистом-офтальмологом, хирургом. Он всячески поддерживал и помогал дельными советами, рекомендовал различные методы диагностики. Вспоминается его военная выправка, зачесанные назад седые волосы. Разговаривал Федор Иванович тихо, протяжно, никогда не повышал голоса. Он всегда степенно, логично и по существу все объяснял, отстаивая свою точку зрения. И это мне настолько импонировало, что я старался в хорошем смысле копировать его, брал с него пример».

Когда Алексей Андреев уже был практикующим офтальмохирургом, Федор Иванович предложил своему ученику научную работу. «Он даже не то чтобы стал переубеждать меня, а дал некую установку — что если я перейду на кафедру глазных болезней Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, то у меня откроется увлекательный путь в науку», — вспоминает Алексей Николаевич. И не жалеет, что согласился. В 1992 году он защитил кандидатскую диссертацию, потом стал доцентом. И вот уже почти 38 лет профессор Андреев работает в Чувашском госуниверситете, обучая молодых врачей, в том числе и на базе Республиканской офтальмологической больницы, где созданы специальные учебные кабинеты.

«Как и когда-то Федору Ивановичу, мне очень нравится заниматься со студентами, передавать им свой опыт», — признается Алексей Николаевич, вспоминая, с каким вниманием и заботой его наставник относился к учащимся — всячески поддерживал их на экзамене, никогда не ставил задачу «завалить». Вот и Алексей Николаевич по примеру профессора Пуршева на занятиях со студентами всегда вежлив и деликатен. Что бы ни происходило, никогда нельзя терять самообладание, таким должен быть и врач, и преподаватель, считает он. Таким был и Федор Иванович — достойнейший учитель, надежный проводник на профессиональном пути своих учеников.