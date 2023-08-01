В республике создан регистр глаукомных больных

Чувашская офтальмология уникальна

Около 400 ведущих офтальмологов страны собрала в Чебоксарах XI Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в офтальмологии», посвященная дню рождения великого офтальмолога Святослава Федорова.

Напомним, родился глазной микрохирург 8 августа. В эту же дату по инициативе российских врачей с 2004 года отмечается и Международный день офтальмологии. И именно обсуждение докторами и учеными самых актуальных тем «глазной» науки, как правило, и ставится во главу угла ежегодной конференции, которую на протяжении многих лет проводит Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Вот и нынче говорили о последних достижениях, современных методиках, технологических новшествах и о том, как с помощью этого потенциала можно помочь пациентам.

«Мы собрали лучших офтальмологов Чувашии, соседних регионов, федеральных центров, ведущих ученых офтальмологических клиник России для того, чтобы поделиться своими знаниями, узнать новое в стремительно развивающемся мире офтальмологии», — отметила директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», доктор медицинских наук Надежда Поздеева.

«Абсолютно уникальной» называл чувашскую офтальмологию генеральный директор ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России Дмитрий Арсютов, приветствовавший коллег по видеосвязи. По его мнению, «здесь в отличие от других центров компетенций собраны практически все межотраслевые научные изыскания, касающиеся различных направлений офтальмологии».

К слову, одна из разработок, которая реализуется в Чувашии в качестве пилотного проекта — цифровая система для ведения пациентов с глаукомой. Речь идет о регистре глаукомных больных, который позволяет отслеживать течение заболевания, своевременно выявлять изменения, оценивать безопасность и эффективность лечения, разъяснили специалисты Чебоксарского филиала МНТК. В будущем этот ресурс поможет уменьшить количество пациентов с глаукомой, создаст основу для научных исследований коварной болезни глаз. Сбор данных для регистра будут проводить на трех базах: это первичное звено на поликлиническом приеме, Республиканская клиническая офтальмологическая больница Минздрава Чувашии и Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова».