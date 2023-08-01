Старый город оживает на акварелях

Мало что вызывает такой интерес у чебоксарцев, как прошлое их города. Фотовыставки, лекции, книги, благодаря которым можно перенестись на 50­70 лет назад и увидеть прежний облик столицы, неизменно привлекают внимание. Особенно ценны произведения художников, ведь они передают не только виды домов и улиц, но и атмосферу времени, чувства авторов, связанные с любимыми уголками, гордость за растущие новостройки, их взгляд на жизнь современников.

У каждого из художников, чьими глазами мы видим Чебоксары 40­70­х годов, этот взгляд узнаваемый, свой, и особенно радует, когда можно составить о нем полное представление. Петр Сизов и Борис Белоусов, Василий Макаров, Вольт Медведев, Николай Садюков, Людмила и Аркадий Акцыновы… Важное место в этом ряду увлеченно пишущих город занимает имя Степана Скрябина (1908­1976), его персональная выставка «В даль к горизонту» работает в художественном музее.

Из досье Степан Федорович из особой когорты алатырских художников, рисованием он начал заниматься еще в студии Николая Каменщикова. Окончил Татарский техникум искусств (бывшую Казанскую художественную школу), потом учился в студии Федора Рерберга и Московском вечернем изополитуниверситете. Акварельной живописью он увлекся еще в техникуме, и со временем она стала его визитной карточкой. На родину Скрябин возвращается в 1946-м, прошагав дорогами войны до самого Берлина, а в 1956 году переезжает в Чебоксары. Активно включается в творческую жизнь Союза художников, трудится в мастерских Художественного фонда — и снова и снова пишет город.

В акварелях и холстах Степана Скрябина мы видим, как он растет и меняется. Вот строятся улицы Франко и Текстильщиков, вот музыкальный театр в лесах, набережная с новой нарядной балюстрадой, пристань, фонтан и палатки с мороженым, квасные бочки, мосты и речушки, лодочки старой рыбацкой деревни и легкие облака… Точно и тонко схваченные уголки и местечки живут своей жизнью, по улицам бегут мальчишки и солидно вышагивают мужчины в шляпах с кожаными портфелями. Красавицы в летящих юбках постукивают каблучками, шелестит листва, хлопает на ветру полосатая ткань маркизы. Художник словно ищет образ современного города, где переплетаются, сталкиваются старое и новое.

Много внимания уделяет он Волге. Как утверждает куратор выставки Валентина Кузина, именно в волжских пейзажах ярче всего проявился его талант акварелиста — точность и легкость рисунка, прозрачность красок, умение добиться гармонии колорита. Повторяя неоднократно один и тот же мотив, Скрябин тонко чувствует настроение, состояние — всякий раз новое.

С 1960 года и до конца жизни художник живет в Новочебоксарске и ведет художественную летопись молодого города. «Художник умеет найти гармонию в металлических трубах, махине строящейся ТЭЦ, в опорах моста и ритме новостроек», — исследователи позднего творчества автора видят в нем глубину философского осмысления жизни и тонкий лиризм.

Степан Федорович много путешествовал по Чувашии, где только не побывал он с этюдником на плече! В экспозиции представлены большая серия графических листов, созданных после поездки в Шоршелы, виды родного Алатыря, ближних и дальних мест родной республики.

Кое-­что из представленных здесь произведений те, кто увлекается изобразительным искусством и историей города, уже могли видеть в книге «Чебоксары: город и горожане», на выставках или на музейном сайте, но довольно большая часть работ современному зрителю неизвестна. Дело в том, что у наследия Скрябина интересная и непростая история.

Детей у художника не было, и после смерти его вдовы в начале 80­-х произведения попали в Новочебоксарский художественный музей. Он был тогда филиалом ЧГХМ, и с целью систематизации и для большей сохранности их перевезли в головное здание в Чебоксары. Принять работы художника в музейный фонд согласно действовавшему тогда законодательству было невозможно: нужно было ждать 50 лет, не предъявят ли на них права наследники.

Чтобы обеспечить произведениям должные условия и как-­то уточнить их статус, в начале 2000­х наследие Скрябина приняли на временное хранение, систематизировали, сделали первичные описания работ. Однако для полноценного научного исследования и публикации произведений этого мало — нужно, чтобы они вошли в основной фонд.

Сегодня законы изменились, и ждать так долго уже необязательно — по новым правилам нужно выставить все имеющиеся работы (а их более 300) на специальном сайте, и если наследники не появятся, то музей сможет их принять. Но для этого их нужно оцифровать, что требует времени, которого не хватает и на работу с фондовыми произведениями, поэтому пока процесс движется медленно. Так что на данный момент произведения Скрябина можно увидеть только на выставке — она продлится до 27 августа.