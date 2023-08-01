Самый масштабный в Европе фестиваль «Фонтанка SUP» завершился в Санкт­-Петербурге

В девятикилометровом карнавальном заплыве по питерским каналам на досках­сапах вместе с пиратами, эльфами и Красными Шапочками участвовала и очаровательная блондинка в чувашском национальном костюме. И незамеченной не осталась — интервью у нее взял корреспондент Первого канала.

Как удалось выяснить «СЧ», девушка в чувашском наряде, Екатерина, — коренная москвичка. Сап-­серфингом она занимается более пяти лет, но участие в таком масштабном проекте приняла впервые. Муж Екатерины — уроженец Чувашии, сейчас они живут в Москве, но каждый год несколько раз приезжают в нашу республику. Чувашию Екатерина уже считает родным для себя регионом, и именно поэтому на старт фестиваля она решила выйти в стилизованном чувашском костюме, приобретенном в Чебоксарах этим летом. Заодно она узнала и интересные факты о чувашских народах и головных уборах и рассказала о них в эфире Первого канала.

«О фестивале «Фонтанка SUP» я услышала в прошлом году и решила спланировать отпуск так, чтобы успеть принять участие в карнавальном заплыве, — сообщила Екатерина корреспонденту «СЧ». — Определилась с костюмом и в путь. Эмоции сложно передать даже спустя пару дней. Адреналин, эйфория, гордость от прохождения дистанции. В центре Санкт-­Петербурга царил праздник и на воде, и на суше. Очень подбадривало и заряжало доброжелательное отношение зрителей и самих участников. Конечно же, я приеду на «Фонтанку SUP» и в следующем году, даже не могу теперь представить лето без фестиваля».

Фестиваль «Фонтанка SUP» , прошедший в 8­й раз, собрал около 10 тысяч человек из России, а также Германии, Финляндии, Беларуси, Эстонии и других стран. Круговой маршрут заплыва протяженностью 9 километров был проложен по красивейшим местам исторического центра: от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и реке Мойке — к финишу возле Марсова поля, пишет «Российская газета». Проход «флотилии с веслами» по рекам и каналам Петербурга сопровождался веселой музыкой в исполнении джазовых оркестров, групп барабанщиц и других музыкальных коллективов на мостах, под которыми был проложен маршрут. А еще на фестивале был официально зарегистрирован новый мировой рекорд, самый большой сапборд. Длина доски превысила 15 метров — это почти на метр больше прошлого достижения из Книги рекордов Гиннесса, датированного 2016 годом.