С начала года ГИБДД выявила в Чувашии более двух тысяч автомобилей с тонированными стеклами

Возможно, тонировка стекол автомобиля и придает машине стиль, красоту и солидность. Но, как и в любом деле, здесь надо знать меру. Точнее не нарушать установленных законодательством требований.

Летом сотрудники ГИБДД чаще обращают внимание на автомобили с тонированными стеклами. На передние боковые стекла по закону разрешена пленка только с 70% светопропускаемостью. Если показатель превышен, то инспектор ДПС имеет право выписать штраф или предупреждение.

В ГИБДД Чувашии напомнили, что основная причина запрета тонировки передних стекол — ухудшение видимости, которое приводит к ДТП. Почти 40% всех происшествий с машинами с тонированными стеклами впереди случается в темное время суток. Тонировка не добавляет водителю обзорности. С начала года только в столице республики выявлено более двух тысяч таких нарушений. Размер штрафа за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. В соответствии с ч.1 ст.27.10 КоАП РФ сотрудники полиции имеют право изъять демонтированные затеняющие устройства как орудие правонарушения.

И помните, снятие тонировки любого типа после остановки инспекторами не поможет избежать штрафа, поскольку он выписывается за уже совершенное правонарушение.