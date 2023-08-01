Проверка выявила нарушения при оказании помощи пассажирам затонувшего судна в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 7 августа. /ТАСС/. Виновные в несвоевременном выезде специальных служб для помощи пассажирам перевернувшегося 29 июля маломерного судна в Чувашии будут наказаны. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

«Завершена проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение из центра обработки вызовов „112“ и не организовали своевременный выезд специальных служб для помощи пострадавшим от крушения маломерного судна „Ритм“ 29 июля на реке Волга. <…> Все виновные будут наказаны по всей строгости закона», — отметил Николаев.

Итоги проверки сообщил на заседании в правительстве председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Сергей Павлов. «К сожалению, были выявлены факты нарушения регламента. <…> служебная проверка закончена, приказы в ближайшее время о привлечении [к ответственности] должностных лиц, которые не организовали своевременно выезд сил и средств, будут подписаны», — доложил Павлов.

Легкий моторный катер перевернулся и затонул вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге. По предварительным данным, на борту судна, рассчитанного на пять человек, находились 10 человек, в том числе шестеро детей. Семерых человек удалось спасти, трое погибли: 29 июля умер шестимесячный ребенок, 1 августа нашли тело 8-летнего мальчика, 2 августа — судоводителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.