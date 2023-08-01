Новые технологии в офтальмологии обсудили на Всероссийской конференции в Чебоксарах

Сегодня в Чувашии состоялось значимое для российской медицины событие — XI Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в офтальмологии», посвященная к Дню рождения великого офтальмолога Святослава Николаевича Фёдорова.

Торжественное открытие началось с демонстрации фильма о Чувашии, после которого всех участников поприветствовала директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», доктор медицинских наук Надежда Поздеева: «Здесь мы собрали всех местных офтальмологов, офтальмологов соседних регионов, специалистов федеральных центров, ведущих ученых и специалистов лучших офтальмологических клиник России для того, чтобы поделиться своими знаниями, узнать новое в стремительно развивающемся мире офтальмологии».

Конференция в цифрах: 🔸 360 участников очно

🔸 44 спикера

🔸 9 научных секций

🔸 45 докладов

🔸 1 круглый стол

«Офтальмология всегда была в авангарде технологического прорыва в сфере здравоохранения, и на сегодняшний день эти традиции сохраняется. Надеюсь, что конференция будет продуктивной на благо здоровья населения Чувашии и России в целом», — отметил в приветственном слове Владимир Гладнев, первый заместитель министра здравоохранения Чувашии.

Участников конференции поприветствовал онлайн генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Арсютов: «Чувашская офтальмология — абсолютно уникальна. В отличие других центров компетенций здесь собраны практически все возможные наши межотраслевые научные изыскания. Это касается всех направлений в офтальмологии».

Участники конференции обсудили все ключевые направления: хирургию катаракты, глаукомы, наследственную патологию, возрастную макулярную дегенерацию, а также нарушения рефракции и аккомодации, поделились особенностями применения премиальных интраокулярных линз отечественного производства.

Особое место занимает обсуждение регистра глаукомных больных, который позволит отследить течение заболевания, оценить эффективность, безопасность лечения. В долгосрочной перспективе это будет способствовать сокращению инвалидизации пациентов с глаукомой, создаст основу для научных исследований глаукомы и создаст условия для своевременного принятия управленческих решений с целью контроля глаукомного процесса у конкретных пациентов и в целом по региону.

«Сбор данных для регистра предполагается проводить на 3 базах: это первичное звено на поликлиническом приёме, Республиканская клиническая офтальмологическая больница Минздрава Чувашии и Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», — отметила заведующая отделением хирургии глаукомы, кандидат медицинских наук Надежда Горбунова.

Изюминкой конференции этого года стал фотоконкурс среди врачей «Битва офтальмофотографов». Кадры сделаны при помощи фотощелевых ламп с использованием различных фотомодулей. Лучшие снимки, которые поступили на конкурс — а их более 190 — стали украшением фойе ТЮЗа.