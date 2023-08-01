Подмосковный участок трассы Москва — Казань сдадут досрочно в сентябре

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подмосковный участок строящейся автотрассы М-12 Москва — Казань будет сдан для движения транспорта досрочно в сентябре текущего года. Такой план подтвердил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Президент поставил задачу целиком сдать дорогу до конца года, мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — написал Воробьев по итогам личной инспекционной поездки на строящиеся участки дороги. Воробьев напомнил, что первый участок в 22 км открылся год назад — от ЦКАД до магистрали А-108, благодаря чему был выведен транзит из Павловского Посада, Богородского и Орехово-Зуево. «Также снизили нагрузку на магистрали М-7 „Волга“ и Носовихинское шоссе — сократили в два раза время в пути», — отметил губернатор.

Он напомнил, что трасса М-12 пройдет через Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево — самую густонаселенную часть Подмосковья. «В 2025 году достроим развязку в Люберцах. Она свяжет Северо-Восточную хорду в Москве, М-12 и ЮЛУ, еще 2 развязки построим в Богородском — на пересечении с ЦКАДом и в Электроуглях на пересечении с Носовихинским шоссе. В планах — развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с Большой бетонкой», — заметил Воробьев.

Воробьев также подчеркнул, что в общей сложности через регион пройдет 77 км дороги. «Уже в первый год работы мы ожидаем привлечь сюда до 70 млн тонн внутреннего грузопотока — во многом благодаря заметному сокращению времени между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном», — заметил Воробьев. В качестве примера он привел возможность поездки из Москвы до Казани за семь часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода — за четыре часа вместо шести.

В этой связи губернатор поблагодарил за поддержку правительство РФ. «У нас в работе 50 проектов, самые крупные — концессионные дороги ЮЛА и Пироговка, планируем открыть их в 2024 году», — написал он. Также, по словам Воробьева, в следующем году откроется обход поселка Октябрьский на Новорязанском шоссе и обход Больших Вязем на ЦКАД.