Первые 30 регионов России завершили внесение границ лесничеств в ЕГРН

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первая треть российских регионов внесла границы лесничеств в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), раньше других с этим справилось Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

«К началу августа работа по внесению в ЕГРН сведений о границах лесничеств полностью завершена в 30 из 89 субъектов РФ. По данным государственного лесного реестра, на землях лесного фонда РФ всего расположено 1 469 лесничеств, все границы которых установлены Рослесинфоргом с 2015 по 2022 год в рамках государственного задания. Самыми первыми в ЕГРН были внесены границы 19 лесничеств Московской области», — рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также упорядочили границы Брянская, Воронежская, Еврейская, Ивановская, Калужская, Мурманская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Чувашия, Удмуртия, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Татарстан, Крым, Северная Осетия, Ингушетия, Чукотка, Ненецкий округ, Приморский, Хабаровский и Ставропольский края. Таким образом, на сегодняшний день внесены сведения о границах 456 лесничеств, или 31% от их общего количества. В отношении остальных лесничеств работы продолжаются и будут закончены в ближайшее время.

«Установление границ лесничеств необходимо для синхронизации сведений государственного лесного реестра и единого реестра недвижимости. Точная и актуальная информация помогает определить подведомственность территории, обеспечить эффективное управление лесными ресурсами и предотвращать конфликты между пользователями лесных участков. Кроме того, это способствует развитию лесной промышленности и увеличению доходов от использования лесов, помогая избежать ошибок при оценке и использовании лесных ресурсов. А главное — позволяет выявить и не допустить нарушения имущественных прав и законных интересов РФ. Эту информацию необходимо не просто вносить в реестр, но и своевременно актуализировать», — уточнили в ведомстве.