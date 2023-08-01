Каждый пятый россиянин в последние два года рассматривал покупку дачи

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 20% россиян за последние два года рассматривали идею купить дачу, еще у 28% участников опроса загородный участок уже есть. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный «Сберстрахование жизни» и медиахолдингом Rambler&Co.

Так, в последние два года 21% участников опроса задумывались о покупке дачи, у 28% она уже есть, а 51% пока не собираются ее приобретать. Основная цель такой покупки — организация отдыха, так ответили 76% респондентов. 8% опрошенных рассматривают подобные вложения как инвестицию, еще 8% — планируют заниматься огородным хозяйством и тоже 8% — хотят обустроить дом для родителей либо других пожилых родственников.

Главный критерий при выборе — стоимость. Этот вариант выбрали 34% опрошенных. Также важны транспортная доступность (28%), наличие коммуникаций (15%), окружающая природа (8%), инфраструктура (7%), состояние строений и доброжелательность соседей (по 4%).

42% участников исследования готовы потратить на дачу 3 млн рублей и более. 16% — от 1 до 3 млн, 26% — от 500 тыс. до 1 млн, 16% — до 500 тыс. Подавляющее большинство россиян (57%) планируют приобретать загородную недвижимость на собственные средства. Ещё 15% хотят взять кредит, 25% — оформить ипотеку, 3% — потратить на это материнский капитал.

Из тех, у кого дача уже есть, используют её для отдыха 40% опрошенных. 34% занимаются огородом. У 12% респондентов там живут родители или другие родственники. Редко приезжают в свой загородный дом 9%, а 5% делают там ремонт.

Исследование проводилось в июле 2023 года. Были опрошен 102,951 тыс. жителей российских городов, в том числе 75% мужчин и 25% женщин. Среди них 29% представляют возрастную группу от 45 до 54 лет, 26% — 35-44 года, 24% — 55-64 года, 10% — 25-34 года, 7% — от 65 лет и старше, 4% — 18-24 года.