Сегодня стартует чебоксарский этап детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок»

Соревнования пройдут в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» до 12 августа. Помимо классических призов, победители получат и кубки из шоколада, несколько их экземпляров выпустила компания «Акконд», партнер турнира. На участие в турнире заявлены 500 юных шахматистов из 46 регионов РФ. Отвечая на вчерашней пресс-конференции на вопрос «СЧ», депутат Госдумы, председатель оргкомитета соревнований Анатолий Аксаков сказал, что в будущем возможно участие спортсменов из зарубежья, в том числе и дальнего. Кстати, внучка Аксакова Лана — среди участниц «Шоколадного кубка», она выступит в возрастной категории до 11 лет.

Министр спорта Чувашии Василий Петров напомнил, что республика обладает большим опытом проведения крупных спортивных соревнований по шахматам. «В разные годы Чувашия принимала Мемориал Сергиевского, Спартакиаду учащихся России, этап чемпионата России. А в прошлом году в Чебоксарах прошли Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин, получившие высокие оценки шахматного сообщества. Кроме того, благодаря соревнованиям возрос интерес к этому виду спорта среди молодежи. Этот опыт мы перенесем на ближайшие состязания», — сказал руководитель ведомства.