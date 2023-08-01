Сосновый усач прибавил забот

Рабочий день главы администрации муниципального образования, как правило, насыщен поездками по деревням и селам, так что застать в кабинете руководителя порой не представляется возможным. Особенно сейчас, когда началась уборочная страда, идет приемка школ и детсадов, благоустраиваются дворы, восстанавливаются дороги.

Вот и у главы Шумерлинского муниципального округа Льва Рафинова сейчас горячая пора, нужно все держать под контролем. В деревне Бреняши и селе Юманай ремонтируют сельские клубы, а в Юманайской школе меняют систему отопления, в поселке Красный Октябрь обновляется административное здание, где находятся клуб и библиотека, а в Русских Алгашах строится церковь.

А тут еще и черный сосновый усач прибавил муниципалитету забот. На двух земельных участках округа при проведении фитосанитарного контроля обнаружили этого вредителя лесов. Мало того, что насекомое повреждает кору деревьев, оно еще и является переносчиком опасной сосновой стволовой нематоды, которая поражает хвойные деревья. Теперь в округе установлен карантинный режим.

А руководитель администрации Алатыря Павел Аринин продолжает посещать городские предприятия. В рамках рабочих поездок Павел Викторович проводит встречи с руководителями, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия и перспективы дальнейшего развития. На днях Аринин побывал на заводе «Электроприбор» и на Алатырской бумажной фабрике. Посетил цеха, познакомился с производством, пообщался с работниками.

Застать на рабочем месте в эти дни, пожалуй, можно было главу администрации Канаша Виталия Михайлова, который провел прием граждан по интересующим их вопросам. Всего он рассмотрел порядка 12 обращений. Людей интересовали вопросы экологии, благоустройства дворовых территорий, охраны общественного порядка, вырубки кустарников, сферы жилищно-коммунального хозяйства, отлова безнадзорных животных, земельные вопросы и улучшения жилищных условий. В проблемных вопросах, требующих детального изучения, глава администрации пообещал разобраться. Но, скорее всего, это будет не раньше следующей недели, ведь уже в эту субботу Канаш будет отмечать День города.