Число самозанятых в РФ превысило 8 млн человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число самозанятых в России увеличилось с начала года на 23% и по итогам июля достигло 8,06 млн человек. Соответствующая статистика представлена на Платформе поставки данных Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Выручка самозанятых в июле достигла 108,7 млрд рублей, им было начислено 4,99 млрд рублей налога на профессиональный доход (НПД).

Регионом с наибольшим числом плательщиков НПД стала Москва — 1,42 млн. Следом идут Московская область (572,4 тыс.), Санкт-Петербург (525,7 тыс.), Краснодарский край (386,5 тыс.), Республика Татарстан (272,1 тыс.).

Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, должны платить НПД в размере 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.