Разработка российских ученых позволит снизить теплопотребление в домах на 17% и более

ТАСС, 2 августа. Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали индивидуальный тепловой пункт в системе отопления здания, который позволит снизить теплопотребление более чем на 17%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Это уникальный проект, суть которого заключается в снижении теплопотребления здания за счет использования потенциала солнечной радиации фасадов здания и уменьшения теплопоглощения ограждающими конструкциями здания — стены, окна и др. при колебаниях температуры внутреннего воздуха. Проведенные испытания на учебном корпусе № 25 МГУ им. Н. П. Огарева демонстрируют эффективность разработки свыше прогнозируемой — снижение теплопотребления в 17%. Так, в январе экономия составила 17,43%, в феврале — 23,19%, в марте — 30,74%, а в апреле — около 41%», — говорится в сообщении.

В дальнейшем данная технология будет интересна для модернизации систем отопления жилых и общественных зданий.

«К примеру, в перспективной схеме теплоснабжения городского округа Саранска до 2035 года, разработчиками которой являемся мы, прогнозируется увеличение тепловой нагрузки более чем на 400 Гкал/ч. Это потребует перекладки магистральных тепловых сетей на больший диаметр, сооружение дополнительных насосных станций, что требует больших затрат, в основном за счет роста тарифа. Применение нашей технологии позволит высвободить дополнительные тепловые мощности и подключить новые застройки без перекладки сетей, благодаря чему произойдет экономия денежных средств», — отметил профессор, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем МГУ им. Н. П. Огарева Алексей Левцев.

В настоящее время ученые отслеживают работу оборудования — проводится непрерывная оценка эффективности, накапливается база данных. По данным пресс-службы, при затратах на проект около 1,2 млн рублей и эффекте в размере примерно 800 тыс. рублей окупаемость составляет примерно 1,5 года.

«Проект представляет интерес для энергохозяйства университета, в связи с чем было принято решение о тиражировании технологии на других корпусах. Интерес к проекту проявило ОАО „РЖД“. Получена договоренность на адаптацию инновационного проекта „ИТП с низкочастотной пульсацией температуры теплоносителя в системе отопления“ для здания „ст. Саранск“ и „ст. Рузаевка“ Куйбышевской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений. В настоящее время с ними согласовано техническое задание и готовится конкурсная документация, что доказывает перспективность разработки наших ученых», — прокомментировал ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Разработка индивидуального теплового пункта создана в рамках стратегического проекта «Материалы нового поколения и энергосбережение» программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».