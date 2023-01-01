Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 1,3 млн человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табачного дыма. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе за 2023 год о глобальной табачной эпидемии.

«Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма (дыма, выдыхаемого курильщиком, а также выходящего из сигареты — прим. ТАСС) умирают около 1,3 млн человек. Все эти смерти можно предотвратить», — отметили авторы доклада. Они напомнили, что пассивное курение «создает риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа». Как считают в ВОЗ, все страны независимо от уровня их дохода «имеют возможность сократить спрос на смертоносную табачную продукцию».

В 44 странах мира, в которых проживают 2,3 млрд человек, не принята ни одна из рекомендованных ВОЗ шести противотабачных мер, получивших название MPOWER. Этот комплекс рекомендаций, разработанный 15 лет назад, включает мониторинг потребления табака, защиту людей от табачного дыма, оказание помощи в целях прекращения курения, предупреждение о связанных с табаком опасностях, контроль за соблюдением запрета на рекламу табачной продукции и повышение на нее налогов. В ВОЗ призвали страны «ускорить принятие законов о свободной от табачного дыма окружающей среде».

В докладе говорится, что, «несмотря на сильную оппозицию» со стороны табачной индустрии и тех, кто имеет к ней отношение, почти половина государств мира приняли законы о создании полностью свободных от табачного дыма мест в ресторанах, кафе и барах. Три четверти государств ввели правила, защищающие людей от табака в лечебных и образовательных учреждениях.

В докладе позитивно оценены сдвиги, произошедшие за последние полтора десятилетия в сфере борьбы с курением. Доля курящих снизилась в мире с 22,8% в 2007 году до 17% в 2021-м, что стало результатом «коллективных и скоординированных усилий мирового сообщества». «Если бы эта доля не уменьшилась, то сегодня было бы 300 млн дополнительных курильщиков», — констатировали эксперты.

В 2022 году 5,6 млрд человек проживали в странах, где реализована хотя бы одна из шести рекомендаций MPOWER. Это в пять раз больше, чем было в 2007 году. «ВОЗ настоятельно призывает все страны полностью реализовать меры MPOWER на уровне передовой практики с тем, чтобы сдержать табачную эпидемию, которая уносит [ежегодно] жизни 8,7 млн человек во всем мире, и поставить заслон лоббистским усилиям табачной и никотиновой промышленности», — заявил глава департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Родигер Крех.