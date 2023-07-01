Август обещает быть необычно теплым во многих регионах России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Среднемесячная температура выше нормы в августе прогнозируется на большей части Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов, на востоке Южного федерального округа, во всем Приволжском федеральном округе и Приморье. В остальных регионах температура будет около нормы, отрицательные аномалии не ожидаются нигде, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Класс среднемесячной температуры ниже нормы в августе не прогнозируется нигде, лишь в Якутии он будет около нормы на отрицательном фоне. Температура выше нормы ожидается в Центральном федеральном округе, исключая самые западные регионы, Брянскую, Тверскую. Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа — это и Волгоградская, и Астраханская области», — рассказал он.

По словам Вильфанда, средняя месячная температура выше обычного прогнозируется также практически во всем Уральском федеральном округе и Приморском крае. «На остальной территории России температура будет около нормы, но на повышенном фоне. То есть август ожидается достаточно теплым», — отметил метеоролог.