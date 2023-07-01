В селах Чувашии впервые заработала специальная сеть интернета вещей

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети стандарта NB-IoT в Чувашии. Специальная сеть, используемая для работы датчиков, счетчиков и других умных устройств, теперь работает не только в крупнейших городах республики, но и в Батыревском и Шемуршинском муниципальных округах.
Благодаря проведенным работам сеть NB-IoT МТС доступна в селах Шемурша и Трехбалтаево Шемуршинского округа, деревнях Новое Бахтиарово и Татарские Сугуты Батыревского округа.
Сеть NB-IoT обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает уверенный сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах, машинных отделениях, под землей. При этом IoT-cенсоры и датчики, подключенные к NB-IoT, функционируют без дополнительной подзарядки до 10 лет.
Решения на базе NB-IoT позволяют предприятиям применять технологии интернета вещей, такие как дистанционное управление приборами, удаленный мониторинг ключевых параметров оборудования и автоматический сбор данных.
Батыревский округ славится своим аграрным сектором, а Шемуршинский – деревообрабатывающей промышленностью. И там, и там работают предприятия ЖКХ и транспортные компании. Наличие сети NB-IoT даст возможность применять умные датчики для снижения уровня травматизма на производстве, для отслеживания грузов и контроля эксплуатации транспорта, использовать умные счётчики ресурсов для автоматического сбора показаний.
«Мы уже развернули сеть интернета вещей в Чебоксарской агломерации, Новочебоксарске и Мариинском Посаде и видим, что это помогает бизнесу оптимизировать и автоматизировать производственные процессы, экономя материальные и людские ресурсы. К примеру, коммунальщикам больше не нужно спускаться в подвалы, чтобы проверить показания приборов учета воды или электричества. Также важно, что сеть NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот – это гарантирует безопасность передачи данных. Уверена, что внедрение интернета вещей в различных секторах экономики на селе станет драйвером цифровизации региона», – рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.