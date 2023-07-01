В селах Чувашии впервые заработала специальная сеть интернета вещей

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети стандарта NB-IoT в Чувашии. Специальная сеть, используемая для работы датчиков, счетчиков и других умных устройств, теперь работает не только в крупнейших городах республики, но и в Батыревском и Шемуршинском муниципальных округах.

Благодаря проведенным работам сеть NB-IoT МТС доступна в селах Шемурша и Трехбалтаево Шемуршинского округа, деревнях Новое Бахтиарово и Татарские Сугуты Батыревского округа.

Сеть NB-IoT обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает уверенный сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах, машинных отделениях, под землей. При этом IoT-cенсоры и датчики, подключенные к NB-IoT, функционируют без дополнительной подзарядки до 10 лет.

Решения на базе NB-IoT позволяют предприятиям применять технологии интернета вещей, такие как дистанционное управление приборами, удаленный мониторинг ключевых параметров оборудования и автоматический сбор данных.

Батыревский округ славится своим аграрным сектором, а Шемуршинский – деревообрабатывающей промышленностью. И там, и там работают предприятия ЖКХ и транспортные компании. Наличие сети NB-IoT даст возможность применять умные датчики для снижения уровня травматизма на производстве, для отслеживания грузов и контроля эксплуатации транспорта, использовать умные счётчики ресурсов для автоматического сбора показаний.