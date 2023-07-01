Бердянским малышам готовят подарки

В Порецком округе продолжается сбор игрушек и канцтоваров для воспитанников подшефного Дмитровского детсада «Ромашка», что находится в Бердянском районе Запорожской области. Почти за месяц отделу образования, молодежной политики и спорта округа удалось укомплектовать порядка 25 коробок разных размеров с обучающими играми, книгами, наборами для творчества. Среди добрых помощников — библиотеки, клубы, сотрудники администрации округа и просто неравнодушные жители. Не остался в стороне от благого дела и Порецкий центр социального обслуживания населения, который предложил своим работникам и подопечным присоединиться к акции. Одной из первых откликнулась на призыв восьмидесятилетняя Раиса Смирнова — в молодости ударник коммунистического труда, награжденная медалями за строительство Байкало-Амурской магистрали. Пенсионерка не раз помогала детям Донбасса, участникам СВО. Вот и сейчас приобрела для малышей Запорожья альбомы, карандаши, краски и многое другое. Сбор подходит к концу, затем подарки из Поречья отправят в «Ромашку».