«Волжские перезвоны» вернулись в Чувашию

После трехгодичного перерыва в нашей республике 27-28 июля проходит межрегиональный фестиваль колокольного искусства «Волжские перезвоны». Чувашия в четвертый раз принимает звонарей из различных уголков страны. В нынешнем году площадкой фестиваля выбран собор Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске. В программе масштабного церковного события — праздничные богослужения, выступления участников фестиваля, а также творческие номера церковных и светских певческих коллективов, сообщили в пресс-службе Чувашской митрополии. Также пройдут различные мастер-классы и круглый стол, посвященный развитию звонарного искусства.