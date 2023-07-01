МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства России:

«В 2022 году была запущена востребованная программа школьных поездок. На эти цели правительством было направлено 500 млн рублей, чтобы 100 тысяч учеников 5–9-х классов смогли отправиться в путешествие по родному краю. В 2023 году финансирование программы увеличено до 1 млрд рублей, а на развитие молодежного туризма в рамках проекта «Больше, чем путешествие» выделено 3 млрд рублей. Студенты, начинающие ученые, аспиранты могут воспользоваться проектом «Студтуризм», который дает возможность путешествовать и принимать участие в образовательных и научных мероприятиях, останавливаясь в кампусах и общежитиях. Считаю, что подобных программ должно быть больше, ведь они помогают по-настоящему познакомиться с Россией, обычаями регионов, открыть для себя свою страну».