Главная награда — российский паспорт

Один из лидеров российской сборной по смешанному боевому единоборству (ММА) Фарход Рахмоналиев, проживающий в Чувашии, стал гражданином нашей страны благодаря Государственной программе содействия переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Фарход родился в Таджикистане, но рождение яркой звезды большого спорта произошло через 12 лет в Чувашии. Именно в Чебоксарах, куда родители переехали из бывшей союзной республики, мальчик стал заниматься борьбой под руководством тренера Константина Николаевича Кочеткова. Сначала, чтобы просто давать отпор задиравшим его, почти не понимающего по-русски, сверстникам, а потом, чтобы открыть для себя совершенно новый мир, где все зависит исключительно от твоего таланта, помноженного на силу воли и характер. На соревнованиях в Чувашии и Приволжском федеральном округе легкий — до 52 килограммов — и ловкий боец завоевал точно все, что можно, несколько раз мог отобраться в сборную России, если бы не отсутствие российского гражданства. Как шутит сам Фарход, за заветным паспортом он бегал до и после тренировок, но эта цель оказалась потруднее медалей…

Однако спорт уже приучил парня не отступать ни перед какими препятствиями. Отказываться от своей мечты чемпион не собирался. От тогдашнего заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике Олега Сильвестрова Рахмоналиев узнал о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и, не теряя ни минуты, бросился собирать необходимые документы.

Пожалуй, ни одной из своих многочисленных даже на тот момент спортивных наград он так не радовался, как красноватой книжке с российским гербом на обложке, которая наконец стала принадлежать ему по праву. После этого чувашского и российского спортсмена было уже не остановить — Фарход, как говорят его коллеги, стал «выносить» всех своих соперников, поднимаясь все выше в рейтинге союза ММА в России, пока не стал номером один.

В 2019 году завоевал первое место на Всероссийском чемпионате, в том же триумфальном для себя году стал бронзовым призером мирового первенства в Бахрейне, а еще через три года, в Абу-Даби, остановился всего лишь в шаге от «золота». Сейчас из-за решения международной федерации смешанных боевых единоборств у Рахмоналиева, как у всех бойцов из сборной России, нет возможности взять реванш в чемпионате мира, но наших парней этим не сломить.

А то, что Фарход — наш человек, сомневаться не приходится. Россия стала для него действительно страной возможностей, а Чувашия — любимым домом, по которому скучают, куда стремится душа и всегда хочется возвращаться. Мастера спорта международного класса не раз пытались переманить в другие регионы, предлагая выгодные контракты и лучшие условия для тренировок, но его родина теперь здесь. И «номер один» российской сборной верит, что двери России и впредь будут открыты для тех, кто готов служить ей верой и правдой, любить, славить и прославлять ее, стать верными сынами и дочерьми…

АНАСТАСИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА, заместитель начальника отдела по вопросам гражданства, организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике: — Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента России от 22.06.2006 № 637, является важным элементом миграционной политики. Программа устанавливает базовые права и обязательства ее участников и членов их семей, совместно переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании в Российской Федерации либо прибывший на ее территорию в экстренном массовом порядке, признанный беженцем или получивший временное убежище на территории России, вправе подать заявление об участии в Государственной программе в территориальный орган МВД России. За время реализации данной программы в Чувашии российское гражданство благодаря ей получили более двух с половиной тысяч человек.

С перечнем необходимых документов, порядком их предоставления и другой полезной информацией можно ознакомиться на официальном сайте МВД по Чувашской Республике в рубрике «Государственные услуги» (В сфере миграции/участие в Государственной программе переселения соотечественников).