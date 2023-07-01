Деньги на хоккейную коробку готовят летом

Праздник «Активное лето» прошел недавно в Козловке на базе ДЮСШ-ФОК «Атал». Был он посвящен не только спортивным конкурсам — главной его темой стали Год счастливого детства и акция «Взрослые — детям».

О ней представителям образовательных организаций округа рассказал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. «Акция «Взрослые — детям» является составной частью благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства», старт которому дал Глава Чувашии Олег Николаев, — сообщил он. — Проводится она во всех муниципальных образованиях республики. У каждого города или округа есть свой «персональный» куар-код для перечисления средств. И проект, на который пойдут собранные деньги, у каждого муниципалитета тоже свой».

В Батыревском округе, например, на базе одной из школ наметили открыть интерактивный лазерный тир. Спортивное направление выбрали и в Козловском округе — на средства, собранные в рамках акции, здесь планируют благоустроить хоккейную коробку на территории рядом с ДЮСШ-ФОК «Атал».

«Будем очень рады, если у нас появится современная хоккейная площадка, — рассказала жительница Козловки Елена Качалова. — Дети с удовольствием будут на ней тренироваться. У меня двое замечательных сыновей, младший тянется за старшим, тоже хочет играть в хоккей!»