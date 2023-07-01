Работники культуры Чувашии достойно представляют республику

Актер Чувашского драмтеатра имени К.В. Иванова Александр Игнатьев стал третьим в конкурсе сказителей, а коллектив Чебоксарского художественного училища занял третье место по итогам конкурса коллекций стилизованных национальных костюмов «Этника» на проходящем сейчас в Самарской области молодежном форуме ПФО iВолга. «Поздравляю! Желаю нашим ребятам и дальше достойно представлять республику. Будем болеть за вас», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Нашу республику на форуме представляют 88 молодых людей. Организаторами форума выступают аппарат полпреда Президента России в ПФО, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).