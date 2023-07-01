Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку

В России сокращается срок рассмотрения обращений граждан банками, МФО и другими участниками рынка с 30 до 15 календарных дней. Такие нормы прописаны в законе, который Госдума приняла на пленарном заседании 25 июля. При необходимости срок ответа может быть продлен еще на 15 суток. В таком случае заявитель получит уведомление от финансовой организации. Кроме того, по принятому документу Банк России может переслать обращение в финансовую организацию для рассмотрения по существу и направления мотивированного ответа гражданину. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.