Отдыхающие в Чувашии дети из Запорожья окунулись в мир профессий

Мололи муку и дегустировали йогурт

Очередная группа школьников из Запорожской области отдыхает сейчас в Чувашии. Почти полсотни мальчишек и девчонок вновь принял у себя детский оздорови-тельный лагерь «Бригантина», где в прошлую смену уже успели отдохнуть и набраться сил 47 юных гостей из подшефного Бердянского района.

Они проделали большой путь, прежде чем добраться до Чувашии. До «Бригантины» их сопровождали медики, детские психологи и представители Минобразования Чувашии. Как рассказали в ведомстве, отдыхающих в лагере, среди которых есть и чебоксарские дети, не делят на своих и чужих. По словам министра образования республики Дмитрия Захарова, для ребят не стали создавать отдельные отряды, их просто «перемешали» с местной детворой, чтобы они спокойно общались со сверстниками из Чувашии, не чувствовали себя изолированными и быстрее адаптировались.

И действительно, дети сейчас поют, танцуют, занимаются творчеством, участвуют в спортивных мероприятиях. Как и в предыдущей смене у ребят насыщенная культурно-образовательная программа. В этот раз сделан упор на знакомстве юных гостей с миром профессий. Запорожские дети уже посетили две интересные площадки, созданные на базе Новочебоксарского химико-механического техникума: ЦОПП Чувашской Республики (Центр опережающей профессиональной подготовки) и детский технопарк «Кванториум». Поучаствовали в профориентационном квесте, мастер-классах, научных экспериментах, познакомились с профессией ретушера цифровых фото. На память школьникам подарили фирменные брелки-сувениры, изготовленные в хайтек-цехе технопарка.

Побывали дети и на настоящем производстве. Во время поездки по Ядринскому муниципальному округу они заглянули в цеха ОАО «Ядринмолоко» и не только увидели, как создаются молочные продукты в заводских масштабах, но и с удовольствием попробовали их.

Незабываемые эмоции получили новоиспеченные «бригатинцы» и на Чувашском конном заводе имени В.И. Чапаева, что находится в поселке Совхозный. Узнали все о разведении рысаков, легендарных скакунах и их победах, ну и, конечно, погладили лошадок. А в деревне Верхние Ачаки юные запорожцы окунулись в историю чувашского народа. В Музее натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века они познакомились с народными традициями, старинным бытом и даже смогли прочувствовать, каким тяжелым был когда-то труд селянина: ребята пробовали молоть муку на жерновах, вручную отбивали лен. Позже мальчишки и девчонки делились впечатлениями: одним понравились ядринские йогурты, другим – лошадки, говорили, что у них в районе такого нет, а некоторые признавались, что были бы не против остаться в Чувашии…

«Дома у этих детей непростая ситуация, – написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. – У нас они могут спокойно отдохнуть, набраться новых сил и эмоций, найти друзей. Мы рады предоставить им такую возможность».

Кстати, на днях еще 28 ребят из Бердянского района прибыли в цивильский лагерь «Звездный». И их тоже ждет насыщенная и увлекательная программа. Всего же эти летом в нашей республике, как уже сообщала «СЧ», отдохнут 300 детей из Запорожья.