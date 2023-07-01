Эрмитажные коты из Новочебоксарска теперь в Луганске

Рисунок 8-летней ученицы новочебоксарского лицея № 18 Виктории Ивановой стал муралом на фасаде кинотеатра в Детском парке имени Щорса в Луганске, который сейчас реконструируется.

А началась эта история весной, когда Вика стала победителем Всероссийского конкурса «Портрет Эрмитажного кота». Из поступивших на конкурс 12 тысяч заявок авторитетное жюри выбрало 55 лучших работ. Их выставка состоялась 27 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Все победители смогли посетить Санкт-Петербург, получили подарки и призы от членов жюри и партнеров проекта.

Из 55 работ эксперты выбрали 15, которые были выставлены в Иорданской галерее Зимнего дворца Государственного Эрмитажа. Среди них была и работа Виктории.

Затем детские рисунки были переданы одному из военных госпиталей в Санкт-Петербурге, а работы трех юных художников стали эскизами для муралов, которые появились в Донецке, Луганске и в военном госпитале в Ростове-на-Дону.

Организаторы конкурса говорили, что сделать этот выбор было особенно трудно. И все же рисунок девочки из Новочебоксарска оказался одним из самых лучших.