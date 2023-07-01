Регулируемые тарифы введут на всем муниципальном транспорте в Новочебоксарске с 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Вся пассажирская муниципальная транспортная сеть в городе Новочебоксарске (Чувашия) с 2024 года перейдет на регулируемые тарифы, это позволит внедрить пересадочные абонементы и проездные билеты для пассажиров. Соответствующий проект планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2024–2028 годы поддержан на заседании правительства Чувашии.

«Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Новочебоксарска в целях обеспечения доступа услуг общественного транспорта для населения, ужесточения соблюдения расписания предусматривает перевод всех муниципальных маршрутов на регулируемые тарифы. Регулируемые тарифы обеспечат возможность внедрения месячных проездных билетов, пересадочных абонементов, предоставляющих возможность бесплатной пересадки с одного маршрута на другой в течение 60 минут с момента оплаты первой поездки», — сказал на заседании глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов.

По его словам, в связи с установлением регулируемых тарифов для организации перевозок по шести троллейбусным и трем автобусным маршрутам в республиканском бюджете Чувашии с 2023 по 2025 годы предусмотрено 212,7 млн рублей. Потребуется также еще 26,3 млн рублей для заключения государственного контракта сроком на пять лет на дополнительный автобусный маршрут.

Глава Минтранса сообщил также, что с 1 января 2024 года число троллейбусных маршрутов предлагается увеличить с четырех до шести, а количество выходящего на линию электрического транспорта — с 23 до 34. Число автобусных маршрутов планируется сократить с девяти до четырех, количество автобусов — с 64 до 27. «Таким образом, при организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах упор делается на троллейбусный транспорт», — пояснил на заседании Осипов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, ранее регулируемые тарифы действовали лишь в Чебоксарах, а также распространялись на троллейбусное сообщение в Новочебоксарске. Одобренный проект позволит охватить ими всю маршрутную сеть пассажирского транспорта Новочебоксарска.

Новочебоксарск является вторым по численности городом в Чувашии после Чебоксар. В 2022 году полномочия по организации обслуживания на муниципальных маршрутах Новочебоксарска переданы кабинету министров Чувашии. Для перевозок по новой маршрутной сети создан государственный перевозчик — ГУП «Чувашское транспортное управление» Минтранса Чувашии.