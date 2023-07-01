Строительство Дворца водных видов спорта планируют начать в Чувашии в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены в следующем году приступить к возведению Дворца водных видов спорта в Чебоксарах на месте закрытого в 2020 году здания спортшколы олимпийского резерва. Как сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, за основу взят проект строительства аналогичного сооружения в Ивановской области.

«Такой комплекс уже строится в Иванове. Стоимость строительства — 3 млрд рублей. В следующем году, если будет выделено финансирование из федерального бюджета, мы начнем строительство», — сказал министр.

Он пояснил, что первоначально проектно-сметную документацию разрабатывала московская фирма, которая на основе конкурса выиграла данный подряд, но их проект не получил положительного заключения экспертизы.

«Чтобы не тратить время, решили поискать готовый проект на такую же площадь и обратились в Российскую ассоциацию спортивных сооружений (РАСС). РАСС нам подсказала, что есть такой проект, получивший в 2021 году положительное заключение, в Ивановской области. Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев обратился к губернатору Ивановской области Станиславу Сергеевичу Воскресенскому, и он предоставил нам проект. Была сделана привязка к местности, дополнительно выделили участок земли», — сообщил Петров.

По его словам, проект получил положительное заключение госэкспертизы и соответствует всем стандартам, в том числе для проведения всероссийских соревнований. Собеседник агентства добавил, что проект поддержали Совет Федерации, Минспорт России и Всероссийская федерация плавания.

Дворец водных видов спорта планируется построить в Чебоксарах на месте закрытого в 2020 году аварийного здания республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию. По данным Минспорта Чувашии, спортивный комплекс будет включать 50-метровый бассейн с 10 дорожками, 25-метровый и детский плавательные бассейны, универсальный спортивный зал с трибунами на 600 человек, тренажерный и хореографический залы. Здесь смогут тренироваться до 1 500 человек.