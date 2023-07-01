У большинства россиян есть друзья

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Большинство российских граждан (79%) имеют в своей жизни друзей, этот показатель почти не изменился с 2013 года, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

«Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян (79%), и этот показатель практически не изменился за 10 лет (в 2013 году — 80%)», — говорится в результатах исследования.

Еще 16% респондентов сообщили, что у них нет друзей, в 2013 году этот показатель был на уровне 11%. Женщины чаще мужчин утверждают, что имеют товарищей (81% против 77%). Согласно результатам опроса, люди более старшего возраста чаще заявляют об отсутствии друзей: 7% среди 18-24-летних и 19% в группе старше 45 лет.

По мнению россиян, главными качествами дружбы являются верность, надежность, преданность (67%). В то же время 18% участников опроса считают другом близкого по духу человека, с которым объединяют общие интересы и взгляды. Проверка временем и долгая дружба важны для 7% россиян.

Каждый третий гражданин России, имеющий друзей, отметил, что за последние три года у него появились новые друзья (36%, в 2013 г. — 29%), тогда как у 60% опрошенных (в 2013 г. — 64%) за это время новых товарищей не прибавилось. Согласно результатам исследования, 73% россиян общаются со своими друзьями еженедельно (в 2013 году — 78%), 18% — один или два раза в месяц (в 2013 г. — 16%), а еще реже — 7% (в 2013 году — 5%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 июля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.