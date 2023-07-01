В Чувашии прошел День картофельного поля

Новый гибрид картофеля был презентован в День картофельного поля, прошедший в агрофирме «Слава картофелю» в Комсомольском и Яльчикском округах.

Мероприятие, состоявшееся в 21 раз, вызвало интерес ведущих картофелеводов европейской части России, Беларуси и Казахстана. Как отмечает исполнительный директор агрофирмы Рамиль Идиатуллин, его цель — встретиться с бизнес-партнерами, поучиться друг у друга. «Слава картофелю» — открытая компания, не скрывает своих достижений и готова ими делиться.

Программа была обширная — посещение тепличного комплекса, лаборатории по микроклональному размножению культуры, хранилища для тепличных мини-клубней, знакомство с полями, где выращиваются элитные отечественные сорта картофеля. По словам одного из участников встречи, фермера из Кировской области Сергея Русакова, свои первые семена для посадок картофеля он привозил из Чувашии…

В ходе обсуждений гости ознакомились с уже хорошо зарекомендовавшими себя отечественными сортами клубней. А в настоящее время в агрофирме на испытании находится новый гибрид картофеля, выведенный совместно с институтом ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха». «Государство поддержало нас, так как семена должны быть локализованы, а не завозиться со стороны. В первую очередь, это продовольственная безопасность страны. Название новому сорту еще не дали, но задумки уже есть», — заявил Рамиль Идиатуллин.