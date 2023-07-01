Василий Петров: «По итогам прошлого года в сборные команды России вошли 239 наших спортсменов»

Глава Минспорта республики рассказал журналистам НТРК Чувашии об итогах развития отрасли.

— Добрый день, Василий Владимирович. Во-первых, разрешите поздравить вас со 100-летием спортивной отрасли. В 2023 году мы празднуем вековой юбилей образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

— Добрый день, спасибо большое! Действительно, за эти 100 лет мы прошли путь от простейших спортплощадок до современных спорткомплексов, отвечающих мировым стандартам. А наши спортивные школы дали стране настоящих героев спорта — победителей и призеров чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

— К вопросу о спортивной школе плавания. Жители Чувашии с нетерпением ждут строительства нового Дворца водных видов спорта.

— Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию является опорной школой по развитию и популяризации плавания. В ноябре 2020 года она осталась без собственной материально-технической базы. Эксплуатация имеющегося здания школы 1968 года постройки прекращена в связи с аварийным состоянием. Весь тренировочный процесс вынужденно организован на других спортивных объектах.

В 2022 году была разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания. Новый спортивно-оздоровительный комплекс будет включать в себя 50- и 25-метровый и детский плавательный бассейны и многое другое. Мощности объекта позволят организации тренировочного процесса для 1500 человек.

Проект поддержали Минспорт России, Всероссийская федерация плавания и Совет Федерации.

— Уверен, у нас все получится. Тем более, что благодаря поддержке Правительства России мы продвинулись в реализации двух крупных проектов-долгостроев. Это реконструкция стадиона «Волга» и строительство лыжероллерной трассы при Центре зимних видов спорта.

— Вопрос о строительстве Центра зимних видов спорта не решался с 2013 года. В предыдущие годы были построены административное здание и гостиница. Но отсутствие лыжероллерной трассы с биатлонным стрельбищем не позволяет функционировать биатлонному центру в полном объеме.

На будущей лыжероллерной трассе с искусственным освещением и видеонаблюдением протяженностью почти 4 км предусмотрено порядка семи срезов, что позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. Кроме того, на объекте смогут тренироваться не только представители биатлона и лыжных гонок, но и триатлонисты, и велосипедисты. Также предполагается создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями. По контракту срок выполнения строительных работ — 31 октября 2024 года.

Что касается стадиона «Волга», то это важный социальный объект, одно из старейших спортивных сооружений города. На нем занимались целые поколения спортсменов и любителей спорта, и нам очень важно было сохранить это наследие для наших детей.

«Волга» — это масштабный проект на огромной площади почти в 6 гектаров. Здесь расположатся ФОК с детским и 25-метровым плавательными бассейнами, универсальными и тренажерными залами, залами для тяжелой атлетики и единоборств, тирами для стрельбы из лука и пневматического оружия и гостиница. Также на стадионе появятся крытый каток, полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, беговыми дорожками с синтетическим покрытием и трибунами для зрителей. Строительство должно завершиться в конце следующего года, но подрядная организация идет с небольшим опережением, и мы планируем закончить работы уже в этом году.

— Чем республика может гордиться в спорте высших достижений?

— Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений — одно из главных направлений нашей работы. И за последние годы удалось добиться больших успехов.

Для того, чтобы прекратить отток ведущих спортсменов в другие регионы, впервые за всю историю региона введена новая мера поддержки — ежемесячные стипендии Главы Чувашской Республики. В три раза были увеличены суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Премии спортсменам за призовые места были установлены в 2012 году и с тех пор не индексировались. Впервые с 2013 года начали ежегодно индексироваться нормы расходов на проведение спортивных мероприятий, в два раза увеличено финансирование на командирование спортсменов на спортивные мероприятия. Установлены дополнительные надбавки к зарплате тренеров и специалистов, прекращена практика «параллельных зачетов».

Такие меры являются значительной мотивацией как для молодых спортсменов, так и для тех, кто уже достиг в спорте высоких результатов. Итог этой работы — по итогам прошлого года в составы сборных команд России вошли 239 спортсменов Чувашии. Это лучший результат за последние 10 лет.

— В России вступили в силу изменения в законах о гармонизации спорта и образования. Что это значит?

— Это означает, что организации, осуществляющие спортивную подготовку, перешли из системы спорта в систему образования. То есть спортивные школы получают статус образовательных организаций, но ведомственную принадлежность не поменяют.

Сегодня все республиканские спортивные учреждения получили лицензию на образовательную деятельность и актуализировали наименование — появилась приставка «дополнительное образование». Важно, что изменения позволят тренерам получать социальные гарантии, предусмотренные для педагогических работников допобразования, но при этом они не отменяют и не уменьшают уже предусмотренные стимулирующие выплаты, которые сейчас получают тренеры.

Цифра По данным за первое полугодие 2023 года, 53,7 проц. жителей республики занимаются физкультурой и спортом

— К вопросу о современных тенденциях. Чувашия ежемесячно входит в число регионов-лидеров по цифровизации сферы спорта. Какая работа за этим стоит?

— К таким успехам мы шли целенаправленно с 2020 года. Тогда мы занимали 67-е место в стране. А на сегодняшний день — в числе лидеров.

Одним из главных инструментов здесь выступает автоматизированная информационная система «Мой спорт», к которой подключены все республиканские спортивные учреждения, муниципальные спортшколы, а также региональные спортивные федерации. Она позволяет повышать качество тренировок и соревнований, автоматизирует учет спортивных результатов, присвоение спортивных разрядов и званий, собирает статистическую отчетность, позволяет осуществлять электронную запись в организации спортивной подготовки. В спортивных организациях внедрены электронные журналы и электронные паспорта спортсменов.

Еще одним направлением цифровизации является использование современного диагностического оборудования для выявления предрасположенности у детей к занятиям определенными видами спорта. В рамках реализации Соглашения, заключенного между Минпромторгом России и Чувашской Республикой, в регион поставлено три инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности «Стань чемпионом». Проектом предусмотрено тестирование детей в возрасте от 5,5 до 12 лет для определения их предрасположенности к занятиям видами спорта. Пройти тестирование по желанию абсолютно бесплатно имеет возможность любой ребенок и подросток, проживающий в республике. Каждому прошедшему тестирование выдается подробное заключение с рекомендациями по выбору видов спорта и двигательных активностей.

— Василий Владимирович, в этом году Чувашия запустила масштабный проект «Губернаторский лагерь». Что это такое?

— Мы долго готовили этот проект, и я вижу, он у нас получился. Суть проекта — создать для детей Чувашии качественный отдых по стандартам легендарного «Артека». И первой площадкой реализации стал физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни», который полностью преобразился. Это капитальный ремонт корпусов, закупка мебели, оборудования и многого другого. В прошлом году по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» здесь появилась площадка ГТО. А в этом году в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» создана «умная» спортивная площадка.

Помимо инфраструктуры центра была проведена большая работа по обучению вожатых и педагогов, а также обеспечению необходимой методической базой для воплощения образовательных программ и переноса традиций детского лагеря «Артек» в «Белые камни». В рамках проекта проходило обучение по дополнительному образованию по направлениям «Футбол», «Волейбол» и «Туризм», которые вели ведущие тренеры Чувашии. Кстати, сейчас проходит уже третья смена проекта. В следующем году к «Губернаторскому лагерю» планирует присоединиться центр «Росинка».

— Я знаю, что в конце лета в «Белых камнях» стартует еще один важный проект…

— Да, верно. В этом году Чувашия впервые в истории станет площадкой Военно-исторического лагеря «Страна Героев». Это уникальный проект с насыщенной программой и мощной патриотической составляющей. Он реализуется Российским военно-историческим обществом в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В рамках проекта на безвозмездной основе с августа по сентябрь будут организованы две смены по 450 участников. Ими станут все желающие юноши и девушки, зарегистрировавшиеся на сайте странагероев.рф и прошедшие конкурсный отбор.

Ребята освоят начальную военную подготовку, научатся работать в команде, проявлять лидерские качества, а самое главное — узнают больше об истории нашей любимой страны, подвигах Героев Отечества. Это имеет особую значимость в современных мировых реалиях. Проект будет реализовываться также в «Белых камнях» в 2024 и 2025 годах.

— Я знаю, что в этом году республика примет крупные и ответственные соревнования по единоборствам.

— Да, в начале октября в Чувашии первые в истории пройдут Всемирные игры национальных видов единоборств, в которых примут участие борцы из России и других государств. Главной площадкой состязаний станет Ледовый дворец «Чебоксары Арена», где будут размещены ринги, ковры и татами для 16 традиционных и национальных видов спорта. В программу соревнований войдут: казачий бокс «учкур», ориентал, шахбокс, рукопашный бой, мас-рестлинг, борьба на поясах, всестилевое каратэ, айкидо, хапсагай, киокушин, татарская борьба «корэш», кыргыш курош, вьет во дао, мечевой бой и чувашская национальная борьба на поясах «керешу».

Наша главная задача — показать красоту и уникальность национальных видов спорта, которые развиваются в России и Чувашии, а также расширить туристический потенциал региона. Кроме того, Всемирные игры станут прекрасной площадкой для международного соревновательного опыта наших атлетов и мощным импульсом по вовлечению мальчишек и девчонок в спортивные школы и секции.

Интервью провел Михаил Михеев

Печатается в сокращении.

Полную версию интервью смотрите в эфире НТРК Чувашии в среду, 26 июля, в 21 час.