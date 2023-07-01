Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» готовится к модернизации

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В минувшее воскресенье старейшее полиграфическое предприятие республики отметило 55-летие. Именно здесь печатается большинство местных газет, выходят в свет новые книги, в том числе известных российских издательств, а также учебная литература, журналы, другая печатная продукция. С важной вехой в жизни трудовой коллектив ИПК «Чувашия» накануне праздничной даты поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Его визит на предприятие, впрочем, имел больше и практический характер: есть большие планы по обновлению печатного производства и руководитель республики оценил площадки, где они будут реализованы.

В производственном корпусе грохочут машины: мелькают ленты свежеотпечатанных газетных полос, по конвейеру движутся заготовки будущих книг. В одном цехе подготавливают бумагу, в другом — обрезают с толстых пачек излишки, в третьем — сшивают готовые страницы в тетрадки и переплетают. Судя по внушительным стопкам «полуфабрикатов», работы у печатников хватает.

Увиденным руководитель республики остался доволен. Несмотря на то, что станки в цехах довольно старые и изношенные, оборудование в хорошем состоянии и исправно работает. А продукция, которая получается на выходе, добротная и конкурентоспособная. Так, прямо у конвейерной линии работники организовали небольшую выставку выпущенных книг. Солидные тома по медицине, детские издания, словари, художественная литература — и Олег Николаев, и прибывшие вместе с ним председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов и министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов не смогли пройти мимо новинок и с удовольствием пролистали приятные глазу фолианты.

Произвел на них впечатление и трудовой стаж некоторых сотрудников: люди работают в типографии не одно десятилетие, не редкость здесь и трудовые династии. Переплетчик Геннадий Захаров, например, трудится в ИПК «Чувашия» 46-й год. В типографию, находившуюся тогда еще в старом здании по улице Володарского, 5, Геннадий Геннадьевич устроился сразу после школы, в 17 лет. А чуть позже, в том же 1978 году, производство переехало в специально построенное для типографии большое здание вместе с редакционным корпусом по проспекту Ивана Яковлева, 13 — нынешний Дом печати.

В век, когда все процессы автоматизированы, профессия Геннадия Захарова можно сказать уникальная. В открывшемся к юбилейной дате на втором этаже Дома печати музее полиграфии он продемонстрировал гостям процесс изготовления книжного переплета вручную. В качестве оборудования мастер использовал небольшой раритетный станок, который теперь музейный экспонат. Однако на нем до сих пор можно сшивать книги и брошюры небольшой толщины тиражом от 1 до 30 экземпляров. Именно на таком станке, кстати, как рассказал Геннадий Захаров, был вручную подготовлен экземпляр Конституции республики для церемонии инаугурации Главы Чувашии.

В создании «штучного» экземпляра юбилейной книги-альбома ручной работы поучаствовал и Олег Николаев. При помощи клея, кисточки и марли скрепили книжный блок и обложку, а потом книгу отправили под не менее старинный пресс. «Все работает, даже если электричества не будет», — добавили в ИПК. Есть в музее и другие интересные экспонаты. На монтажном столе, к примеру, в былые времена располагали макеты страниц, а на сбор одной книги уходило до трех рабочих смен.

Разговор о большом пути предприятия продолжился на торжестве в большом зале Дома печати. Как сообщил генеральный директор издательско-полиграфического комплекса «Чувашия» Алексей Ключников, возглавляемое им производство сегодня входит в ТОП-30 крупнейших типографий России. Совместно с руководством республики в ИПК «Чувашия» намерены реализовать крупный инвестиционный проект по обновлению парка оборудования, что должно вывести предприятие на качественно новый уровень развития.

«Мы, несомненно, будем этот проект поддерживать и способствовать тому, чтобы он был реализован», — поддержал Олег Николаев, развеяв уверения скептиков о том, что печатные медиа и книги уйдут в небытие. Такие же слова, как он отметил, звучали в адрес театров, когда появилось кино, но ничего подобного не произошло.

Добавим, реализовать инвестиционный проект по модернизации полиграфического производства ИПК «Чувашия» планирует за счет собственных средств и с привлечением инструментов финансирования Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашии. В случае одобрения решений конкурсные процедуры и заключение контракта запланированы на сентябрь этого года, а начало производства — на первый квартал 2024 года. Кроме того, как написал Олег Николаев в своем телеграм-канале, ИПК «Чувашия» станет производственной площадкой медиахолдинга, который сейчас создается в Чувашии. «Здесь будет верстаться и печататься вся республиканская полиграфическая продукция. Это значительно разгрузит редакции газет, освободит их от хозяйственной рутины, оставив им творческую составляющую», — говорится в посте Главы Чувашии.

За заслуги в труде наиболее отличившихся сотрудников предприятия удостоили высокими наградами. Благодарностями и почетными грамотами отметили печатников, машинистов, механиков и других работников.