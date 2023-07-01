СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии:

«В следующем году в республике появится Вокальная карта Чувашии. Она будет создана путем подбора произведений композиторов, родившихся в республике. Реализует этот проект Чувашская государственная академическая симфоническая капелла, получившая грант Главы Чувашии. Проект предполагает создание не только музыкальной карты Чувашии, но и цикла концертных программ, которые представят республику, ее уникальную многогранную культуру через призму чувашской вокальной и вокально-инструментальной музыки на современном портале в виде вокальной онлайн-карты Чувашии. Это позволит активизировать творчество композиторов в жанрах вокальной и симфонической музыки и внедрить новый формат концертных программ с использованием современных технических средств».