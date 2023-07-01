Проекты благоустройства Канаша и Мариинского Посада победили в конкурсе

Мариинский Посад и Канаш стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этой новостью в своем телеграм-канале поделился Глава республики Олег Николаев.

Результаты конкурса были оглашены во Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». На реализацию концепций «Государева гора» в Мариинском Посаде и «Благоустройство общественных пространств между железнодорожным вокзалом и автовокзалом» в Канаше будет направлено более 164 млн рублей федеральных грантов. Это даст импульс развитию круизного туризма в рамках маршрута «Великий Волжский путь», раскроет уникальные возможности наших малых городов, отмечает Олег Николаев.

Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Награды из рук министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина получили представители муниципалитетов.