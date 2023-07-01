За «Рубеж» тайком не съездишь

Нарушил ПДД и режим административного надзора

На стационарном посту полиции «Рубеж» инспекторы ГИБДД остановили иномарку под управлением жителя Марий Эл за нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ, — на колесах были установлены разные шины.

Но интуиция подсказала старшему инспектору отдельного специализированного батальона ДПС старшему лейтенанту полиции Константину Павлову, что водителя беспокоит нечто большее, чем выписанный штраф.

При проверке выяснилось, что 40-летний мужчина из Козьмодемьянска находится под административным надзором и не имел права покидать пределов своего региона. В Казань ранее неоднократно судимый «адмнадзорник», получается, съездил «в самоволку», о чем теперь станет известно надзирающему органу. Положение козьмодемьянца осложняется тем, что после условно-досрочного освобождения из колонии он уже несколько раз нарушал наложенные судом ограничения, поэтому сейчас для него все может закончиться возращением в места не столь отдаленные. Для разбирательства задержанного доставили в ОМВД России по г. Новочебоксарску.