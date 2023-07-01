Кабмин РФ расширил перечень видов экономической деятельности для инвесторов ТОР

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило перечень видов экономической деятельности для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства России.

«Правительство расширило перечень видов экономической деятельности, доступных для инвесторов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах», — говорится в документе.

Согласно постановлению, резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью, кроме производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.

Ранее для каждой из таких территорий, расположенных в моногородах, действовал строго определенный перечень разрешенных видов деятельности. Такие нововведения позволят создать равные конкурентные возможности для всех ТОР в моногородах.

Кабмин также подписал постановление о расширении границ ТОР «Саров» в одноименном городе Нижегородской области, что позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь более 1,8 млрд рублей вложений. Новые предприятия смогут предоставить более 200 рабочих мест.

Как сообщили в правительстве, один из проектов подразумевает локализацию производства специального трубопроводного запорного оборудования для атомных электростанций. Еще один проект связан с запуском новой линии производства творога, началом производства шоколада премиум-класса и различных видов мармеладной продукции и открытием нового завода зерновых напитков, соков и воды.