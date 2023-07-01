Правительство РФ ускорит и упростит получение компенсаций для пострадавших на производстве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россияне, пострадавшие на производстве, смогут проще и быстрее оформить компенсации дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. Как следует из сообщения на сайте правительства РФ, для этого в скором времени заработает специальный сервис на портале госуслуг.

«Цифровой сервис позволит заявителям загружать электронные копии документов, подтверждающих расходы на реабилитацию, если человек оплачивал их сам. Уполномоченные сотрудники социального фонда будут проверять достоверность сведений, при необходимости запрашивать дополнительные документы через уведомления в личном кабинете и в течение 5 дней (сейчас на это уходит до 10 дней) принимать решение о выплате. Еще 5 дней будет отводиться непосредственно на перечисление средств», — говорится в сообщении.

В случае с компенсацией за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации деньги должны быть переведены в течение 10 дней, сейчас — 1 месяц.

Сервис должен появиться на портале госуслуг в течение шести месяцев, при этом у граждан останется возможность при желании обращаться за предоставлением компенсации лично в социальный фонд.