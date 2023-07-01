В Мариинско-Посадском округе отремонтирована дорога до деревни Астакасы

В Мариинско-Посадском муниципальном округе полностью завершился ремонт дороги регионального значения «Волга» — Мариинский Посад — Большое Шигаево — Астакасы. Как рассказал Глава Чувашии Олег Николаев, работы на участке протяженностью 12,8 км проведены в полном объеме.

По плану на объекте производились работы по отсыпке земельного полотна до нормативного состояния, укреплению обочины гравийно-песчаной смесью и планировке откоса насыпи. Ремонтные бригады ликвидировали дефекты проезжей части, а также выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Сейчас здесь ведутся дорожные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком в рамках гарантийных обязательств. Также в деревне Большое Шигаево благоустроили дворовую территорию многоквартирного жилого дома по Центральной улице.