В Мариинско-Посадском округе отремонтирована дорога до деревни Астакасы

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ремонт дороги «Волга» — Мариинский Посад — Большое Шигаево — Астакасы велся в рамках реализации республиканской программы «Развитие транспортной системы». Фото Минтранс Чувашии

В Мариинско-Посадском муниципальном округе полностью завершился ремонт дороги регионального значения «Волга» — Мариинский Посад — Большое Шигаево — Астакасы. Как рассказал Глава Чувашии Олег Николаев, работы на участке протяженностью 12,8 км проведены в полном объеме.
По плану на объекте производились работы по отсыпке земельного полотна до нормативного состояния, укреплению обочины гравийно-песчаной смесью и планировке откоса насыпи. Ремонтные бригады ликвидировали дефекты проезжей части, а также выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.
Сейчас здесь ведутся дорожные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком в рамках гарантийных обязательств. Также в деревне Большое Шигаево благоустроили дворовую территорию многоквартирного жилого дома по Центральной улице.

Опубликовано: 20 июля 2023 г.


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