Цифровые технологии — электрическим сетям

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии уже до конца года будет модернизирована информационная система единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети». Эта работа проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики».
Модернизация повысит надежность, энергетическую и экономическую эффективность и безопасность Чувашии, позволив оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с процессами электроснабжения.
«Из раза в раз мы говорим о необходимости цифровизации всех сфер общества, что создаст благоприятные условия для оказания услуг самых различных уровней. Подобная модернизация системы электрических сетей позволит повысить эффективность оперативной работы и принятия стратегических управленческих решений», — считает руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.
В ходе работ продолжится наполнение системы данными, будет внедрен модуль «Геоинформационная система». Кроме того, в рамках проекта планируется создать пять высокопроизводительных рабочих мест с уровнем заработной платы выше средней по отрасли.

Опубликовано: 20 июля 2023 г.


Читайте также:

В Марий Эл и Чувашии стартовали уроки безопасности тепла от «Т Плюс»
Игра моя — «КЭС-БАСКЕТ»!
Судебные приставы Чувашии познакомились с работой Чебоксарской ТЭЦ-2
Теплотрассы нуждаются в защите
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Энергетики Марий Эл и Чувашии присоединились к донорской акции «Т Плюс» - «Мы с тобой одной крови»
Заместитель исполнительного директора ЧЭСК ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.