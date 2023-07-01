Цифровые технологии — электрическим сетям

В Чувашии уже до конца года будет модернизирована информационная система единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети». Эта работа проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при поддержке АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики».

Модернизация повысит надежность, энергетическую и экономическую эффективность и безопасность Чувашии, позволив оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с процессами электроснабжения.

«Из раза в раз мы говорим о необходимости цифровизации всех сфер общества, что создаст благоприятные условия для оказания услуг самых различных уровней. Подобная модернизация системы электрических сетей позволит повысить эффективность оперативной работы и принятия стратегических управленческих решений», — считает руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.

В ходе работ продолжится наполнение системы данными, будет внедрен модуль «Геоинформационная система». Кроме того, в рамках проекта планируется создать пять высокопроизводительных рабочих мест с уровнем заработной платы выше средней по отрасли.