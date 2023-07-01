Минцифры предложило включить проекты по ИИ в состав стратегий цифровой трансформаций

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минцифры предлагает включить проекты по искусственному интеллекту в состав стратегий цифровой трансформации, заявил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«У нас есть хорошо отлаженный механизм, который мы запустили как раз для контроля перехода на российские ИТ-решения, — это стратегии цифровой трансформации. Мы предлагаем проекты по искусственному интеллекту включить в состав этих стратегий», — сказал министр.

«Они у нас очень хорошо администрируются, там жесткие показатели, мониторинг и в директивах — лишение премии в случае, если цели не достигаются», — добавил Шадаев.