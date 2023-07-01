МЭР предлагает сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает сделать учебный модуль по искусственному интеллекту (ИИ) обязательным для вузов. Об этом заявил в среду министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Предлагаем внедрение модуля обязательным, особенно где есть кафедры IT», — сказал министр, подчеркнув, что сейчас его внедрение носит рекомендательный характер, а значит, идет не так активно, как хотелось бы.

Решетников отметил, что с прошлого года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры для подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

«Сейчас по ним обучается порядка 3 тысяч человек. Со следующего года ожидается, что обучаться по ним будут в 4 раза больше студентов, — сказал он. — Есть результаты и в сфере дополнительного профессионального образования. В прошлом году обучение по востребованным специальностям, от аналитика данных до руководителя проектов в сфере искусственного интеллекта, прошли почти 2 тысячи человек. Столько же учатся сейчас. Мы оплачиваем за учащегося до 90% стоимости обучения».