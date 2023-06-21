Гимнасты дождались пополнения

У новочебоксарской спортсменки, чемпионки мира, серебряного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарьи Нагорной родился мальчик. Счастливая семья, ранее уже анонсировавшая пополнение, разместила фото с младенцем в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Малыш с нами. 21.06.2023», — написал глава семьи Никита Нагорный. Для которого, очевидно, это событие перекрывает по значимости достижения в профессии. Сам он, напомним, тоже гимнаст, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

Имя малыша спортсмены пока не озвучили, но, думается, что скоро мы узнаем и это.

Нагорная — это замужняя фамилия Дарьи, мы ее помним как Спиридонову. Знакомство с Никитой произошло на подмосковной спортивной базе «Озеро Круглое», где отечественные атлеты, как правило, готовятся к крупным международным стартам.

«Просто общались, переписывались, ничего особенного, — рассказывала Спиридонова в интервью «Спорт-Экспрессу». — Я даже не думала, что будем вместе. Потом у нас были соревнования в Пензе, и Никита позвал меня к себе в номер. Мол, нужно поговорить. Мы поговорили, он предложил встречаться, я ответила: «Ну давай попробуем». Вот до сих пор и пробуем».

«Никита — романтик, так что было очень интересно. Просыпаемся с утра, Никита говорит: «У меня для тебя сюрприз. Поедем на дачу к другу, будем кататься на лошадях, жарить шашлыки». Ну супер, поехали. Я оделась как на дачу, едем часа два через какие-то деревни. Потом подъезжаем, а там парашюты летают! И я вспоминаю, что давно ему говорила, что мечтаю прыгнуть. Я очень обрадовалась, мы прошли инструктаж и пошли прыгать. Никита прыгал первым, я за ним. Смотрю, он приземлился и куда-то убежал. Зову его с воздуха, бесполезно. Ну а когда я тоже приземлилась, он подошел, сел на одно колено и сделал предложение», — поделилась воспоминаниями Дарья.

После публикации этого снимка в соцсетях молодые родители получили сотни поздравлений. Одними из первых их прислали друзья спортсменов — фигурист Дмитрий Соловьев, гимнастка Александра Солдатова и боец UFC Петр Ян. Фото ВКонтакте