Чувашские трактора ждут в Узбекистане, станок — в Беларуси

Как уже сообщала «СЧ», на Международной выставке «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге, наша республика представила немало интересных разработок. О том, каковы их перспективы и как развивается экспортный потенциал Чувашии, Глава республики Олег Николаев рассказал информагентству ТАСС. Вот что, в частности, он сказал…

О пневматическом ткацком станке, макет которого в свое время показали премьер-министру Михаилу Мишустину

Этот станок основан на прокидке уточной нити с помощью струи воздуха. Он разработан за счет целевой субсидии министерства промышленности и торговли РФ. Станок получился великолепный, хорошие характеристики. Производительность выше, чем аналогичные разработки конкурентов. Мы сейчас на него заключаем первые соглашения о намерениях. Поставки уже планируем на следующий год в регионы России, Республику Беларусь и Таджикистан.

О тракторе «Агромаш», выпуск которого пойдет в рамках специнвестконтракта (СПИК 2.0)

Трактор уже имеет статус российского. Сейчас производственная программа запущена, и мы ожидаем, что до конца года произведем более 100 тракторов. Сбытовая программа по ним сформирована, то есть трактора покупатель уже ждет. Трактор получился очень удачный и экономичный, маневренный, при этом еще и достаточно компактный при его силовой характеристике. Он уже получил признание в Узбекистане. Опытный образец мы представили на выставке «Иннопром — Центральная Азия». Там уже заключили первые сделки. Сейчас только масштабируем и в целом движемся по плану наращивания.

О том, когда планируется начать выпуск перекиси водорода по специнвестконтракту

«Химпром» — предприятие, которое реализует второй специнвестконтракт по производству перекиси водорода. Работы идут по плану, на сегодняшний день готовность объекта — более 80%. Планируем получить первую продукцию уже осенью текущего года. После этого в течение трех-четырех месяцев завод выйдет на проектную мощность — это 50 тысяч тонн перекиси водорода для того, чтобы ее поставлять, прежде всего, нашим российским потребителям. Но я думаю, что эта продукция будет востребована и за рубежом, потому что ничем не уступает зарубежным аналогам и по цене будет чуть ниже.

О новой перспективной разработке — углеродном трикотаже, — поддержанной Агентством стратегических инициатив

Эта идея принадлежит нашим специалистам, которые имеют соответствующие компетенции в текстильной отрасли. И то, что проект поддержали эксперты АСИ, делает его перспективным с точки зрения государственной поддержки. Сейчас мы с инициаторами как раз обсуждаем оформление этого проекта в виде конкретного бизнес-плана и, соответственно, инвестиционного проекта… В целом идея уже реализуется, все указанные стадии технологии прошли опытную отработку, опытное углеродное полотно получено. При этом объем полученного полотна не позволяет проводить его прочностные испытания.

…На данный момент на рынке отсутствуют прочные конструкционные углеродные трикотажные полотна. Такие полотна востребованы в авиационной промышленности, на металлургических предприятиях, в стекольной и резинотехнической промышленности. Они могут применяться при армировании сложных объемных поверхностей композитных деталей, для огнезащиты и теплорассеивания в восстановительной среде.

Об экспорте и товарообороте с Китаем

Мы в прошлом году упали на 25% по экспорту, но при этом такой сегмент, как промышленная продукция, продукты питания, вырос более чем на 5%. Прежде всего это произошло за счет Китая, стран СНГ и азиатских стран… У Чувашской Республики уже пять действующих соглашений с различными провинциями Китая, по ним мы активно работаем. В этом году планируем заключить соглашение еще с одной провинцией — Чжэцзян. В прошлом году у нас товарооборот с Китаем вырос на 65%. И по первому полугодию по товарообороту мы идем с ростом к базе прошлого года.

О сотрудничестве с Кубой и Индией

Недавно у нас было заседание экспортного совета, который я лично возглавляю. Он проходил в расширенном формате с участием наших торговых представителей, в том числе в Кубе. Мы подробно поговорили о том, какие направления могли бы быть востребованными как для кубинских предприятий, так и для тех инвесторов, которые ориентированы на Кубу как точку притяжения… Я думаю, что в течение ближайших месяца-двух мы уже поймем соответствующие интересы и перспективы. В случае необходимости мы будем готовы выехать с официальной делегацией на Кубу для того, чтобы закрепить договоренности на месте.

Есть планы съездить в Индию с бизнес-миссией осенью этого года, они не поменялись. Эта страна тоже является надежным постоянным партнером, как России, так и Чувашской Республики как части РФ. Это будет региональная бизнес-миссия, но мы будем просить поддержки министерства промышленности и торговли и с удовольствием воспользуемся наработками и возможностями наших коллег для того, чтобы получить максимальный эффект…