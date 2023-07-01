Почти треть россиян хотели бы сократить летом рабочий день

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около трети опрошенных россиян (29%) хотели бы летом иметь сокращенный рабочий день, при этом 40% из них готовы в таком случае зарабатывать меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет.

«29% россиян хотели бы сокращенный рабочий день летом, 27% — возможность работать удаленно, а 24% — не трудится вовсе, если температура воздуха больше 30 градусов. Еще 15% выбрали бы в летнее время более раннее начало и конец трудового дня. Вариант „Не работать, если на улице ливни и грозы“ отметили 8% участников опроса. По 5% респондентов хотели бы иметь долгий перерыв в середине дня, а также начинать и заканчивать рабочий день позже», — говорится в результатах исследования.

При этом отмечается, что 32% не хотели бы изменений в режиме работы летом.

Среди тех, кто хотел бы сокращенный рабочий день летом, большинство респондентов (41%) считают, что нужно работать на 2 часа меньше, 36% участников опроса отметили уменьшение трудового времени на 1 час, 13% — на 4 часа. Каждый десятый (10%) считает, что летом рабочий день должен быть короче на 3 часа.

Большинство опрошенных (59%) не согласны получать меньше, чтобы иметь возможность сокращенного рабочего дня летом. Однако 27% опрошенных готовы уменьшить свою зарплату на сумму до 10%, чтобы иметь сокращенный рабочий день летом. 9% респондентов согласны сократить сумму дохода на 10-20%, а 2% — на 21-30%. По 1% — на 30-50% и более чем на 50%.