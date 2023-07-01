Чувашский дуб претендует на звание главного дерева страны

Старейшина чувашских дубрав, 372-летний дуб из Моргаушского округа, набрал более 9396 голосов в конкурсе «Российское дерево года 2023». Пока он на втором месте.

У ближайшего соперника — свыше 10,5 тыс. голосов. Нужно совсем немного, чтобы обогнать. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» www.rosdrevo.ru. Чувашский (Наш) дуб — в списке под номером 42. Всего в конкурсе 69 номинантов. Голосование продлится до 1 августа. Давайте поможем нашему дубу получить заслуженный титул!