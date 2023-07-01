Все службы и ведомства РФ работают, чтобы не допустить терактов в регионах страны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все ведомства и службы РФ работают, чтобы не допустить терактов в регионах страны, власти отдают себе отчет в коварности киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, все соответствующие службы, ведомства — все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности к отражению террористических атак, организованных Киевом, на регионы России.

«Сегодня киевских режим убил молодую семью — родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту. И об этом надо говорить, чтобы все слышали. Это все дело рук киевского режима», — указал Песков. «А мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», — подчеркнул представитель Кремля.