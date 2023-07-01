Депутат Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я — папа» на «Госуслугах»

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину поручить разработать систему комплексного информирования многодетных отцов и отцов-одиночек «Я — папа», которая будет размещена на «Госуслугах». Письмо на имя премьер-министра РФ есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о разработке системы комплексного информирования многодетных отцов и отцов-одиночек „Я — папа“, предлагаемой к размещению на портале государственных услуг Российской Федерации», — написал Кузнецов.

Он отметил, что в основном люди знают о льготах и выплатах многодетным матерям и матерям-одиночкам, но не знают, полагаются ли льготы многодетным отцам и отцам-одиночкам. В интернете содержится много источников с информацией о положенных многодетным отцам льготам. Однако часто эта информация недостоверная или устаревшая, подчеркнул депутат.

«Так, представляется целесообразным разработать и разместить на портале госуслуг специальный раздел „Я — папа“, в котором будет содержаться полная информация обо всех имеющихся у многодетных отцов и отцов-одиночек льготах и мерах поддержки, положенных им на федеральном и региональном уровне. В том числе возможно предусмотреть дистанционное получение любой государственной услуги», — сообщил парламентарий.

Кроме того, добавил он, предлагается создать механизм персонализированной актуализации сведений в разделе «Я — папа». С его помощью будут направляться уведомления на «Госуслугах» об актуальных льготах и мерах поддержки, которые соответствуют возрасту и количеству детей многодетных отцов и отцов-одиночек.

«Полагаю, что реализация указанного предложения позволит оказать многодетным отцам и отцам-одиночкам ощутимую и реальную помощь в воспитании детей», — отметил Кузнецов.

Раздел «Я — мама»

«Ранее с подобной инициативой обращалась к председателю правительства моя коллега Яна Лантратова, справедливо указав на проблему низкой информированности многодетных родителей о положенных льготах. Однако ее просьба касалась только мам, но ведь папы не менее значимы и принимают участие в воспитании детей», — пояснил Кузнецов ТАСС.

Депутат заметил, что «нередко воспитание и уход за детьми целиком и полностью ложатся на отцовские плечи». «Как многодетный отец предлагают дополнить портал Госуслуг порталом „Я — папа“, — добавил он.